Коронавирус в Саратове, новости на 18 апреля 2020: количество зараженных достигло 98 человек
В Саратовской области сегодня, 18 апреля, подтвердились еще 11 случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщили в оперативном штабе региона, трое человек заболели в Татищевском районе, двое — в Саратове, двое в Энгельсском районе, по одному — в Ершове, Марксе, Ровном и Романовке.
Из выявленных зараженных десять — контактный, а один прибыл из территории, неблагополучной по коронавирусу.
Один из заболевших входит в группу риска по возрасту.
Возрастной состав:
от 35 до 45 лет — шесть человек,
старше 60 — четверо,
одному менее 20 лет.
Все пациенты наблюдаются врачами.
Таким образом, количество зараженных в Саратовской области составило 98 человек.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU