2020-04-18T09:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, новости на 18 апреля 2020: количество зараженных достигло 98 человек

Сегодня утром подтвердили еще 11 случаев заболевания
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 18 апреля, подтвердились еще 11 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе региона, трое человек заболели в Татищевском районе, двое — в Саратове, двое в Энгельсском районе, по одному — в Ершове, Марксе, Ровном и Романовке.

Из выявленных зараженных десять — контактный, а один прибыл из территории, неблагополучной по коронавирусу.

Один из заболевших входит в группу риска по возрасту.

Возрастной состав:

от 35 до 45 лет — шесть человек,

старше 60 — четверо,

одному менее 20 лет.

Все пациенты наблюдаются врачами.

Таким образом, количество зараженных в Саратовской области составило 98 человек.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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