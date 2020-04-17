Режим самоизоляции в Саратове: Александр Стрелюхин рассказал, за что накажут при поездке на дачу в машине
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на брифинге рассказал подробности о введении пропускной системы с 20 апреля.
Он дал комментарий «КП-Саратов», где прояснил ситуацию с поездками на дачу.
По словам Александра Стрелюхина, на сегодня въезд в Саратов и выезд из города разрешены. Граждане могут спокойно отправиться на дачные участки даже без специального пропуска.
- Полиция не будет останавливать и наказывать. Если остановят и спросят, как самочувствие, как дела, то это ничего страшного, — отметил председатель правительства.
Однако он напомнил, что в рамках ограничительных мер и режима самоизоляции гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
- Если в этой машине набьется десять человек, то за это будут наказывать. 1,5 метра соблюдайте дистанцию. То есть два человека в машине, — отметил Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU