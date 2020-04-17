2020-04-17T12:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Саратове: Александр Стрелюхин рассказал, за что накажут при поездке на дачу в машине

Социальную дистанцию придется соблюдать даже в салоне автомобиля
Дарья Вострикова
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Александр Стрелюхин рассказал об особенностях пропускного режима в Саратове и по областиАлександр Стрелюхин рассказал об особенностях пропускного режима в Саратове и по областиФото: Дарья Вострикова
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на брифинге рассказал подробности о введении пропускной системы с 20 апреля.

Он дал комментарий «КП-Саратов», где прояснил ситуацию с поездками на дачу.

По словам Александра Стрелюхина, на сегодня въезд в Саратов и выезд из города разрешены. Граждане могут спокойно отправиться на дачные участки даже без специального пропуска.

- Полиция не будет останавливать и наказывать. Если остановят и спросят, как самочувствие, как дела, то это ничего страшного, — отметил председатель правительства.

Однако он напомнил, что в рамках ограничительных мер и режима самоизоляции гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

- Если в этой машине набьется десять человек, то за это будут наказывать. 1,5 метра соблюдайте дистанцию. То есть два человека в машине, — отметил Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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