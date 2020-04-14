Коронавирус в Саратове: Перед Пасхой закроют церкви
А также храмы и синагоги
Посещение церквей будет ограниченоФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут закрыты церкви, мечети, синагоги.
Об этом заявил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин.
Он заявил, что решение принято и скоро будет опубликовано.
По словам Стрелюхина, перед Пасхой в храмах традиционно проходят торжественные богослужения, на которые приходят тысячи горожан.
- В текущей ситуации это опасно, потому что там много бывает как раз пожилых людей, входящих в особую группу риска, – заявил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU