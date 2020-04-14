2020-04-14T19:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Перед Пасхой закроют церкви

А также храмы и синагоги
Екатерина Семенова
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Посещение церквей будет ограниченоПосещение церквей будет ограниченоФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут закрыты церкви, мечети, синагоги.

Об этом заявил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он заявил, что решение принято и скоро будет опубликовано.

По словам Стрелюхина, перед Пасхой в храмах традиционно проходят торжественные богослужения, на которые приходят тысячи горожан.

- В текущей ситуации это опасно, потому что там много бывает как раз пожилых людей, входящих в особую группу риска, – заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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