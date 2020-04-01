Режим спецпропусков в Саратовской области: на дачу можно, но там — самоизолироваться

1 Апр 2020 2020-04-01T12:48:22+03:00

Саратовцам разъяснили, что выезд на дачу не запрещен, но пикников лучше не устраивать

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Выезд на дачу для жителей городов Саратовской области не отменен.

Как подчеркнул сегодня, 1 апреля, на брифинге председатель правительства Александр Стрелюхин, главная задача — разобщить население, сократить число контактов.

- Правильно, если людей в городах будет меньше, — заявил он.

При этом Стрелюхин особо отметил необходимость самоизоляции даже на даче.

- Ограничьте общение с соседями, пикники. Однако в целом ехать на дачу и возвращаться в город можно. Для этого нет препятствий, — заявил он.

Также он рассказал о возможности приезжать к родственникам для ухода. Это также не запрещено, спецпропуск не нужен. Главное — иметь паспорт и действительно вескую причину.

- Никаких мер по задержанию таких людей сегодня нет, — сказал чиновник.

При этом он отметил, что также пока не предусмотрено наказаний для людей на прогулке, то есть не имеющих веских причин.

- Мер по принуждению остаться дома или по задержанию — нет. Мы именно просим людей посидеть дома. Очень просим: ограничьте сами себя, подумайте о своих близких. Это все, исходя из опыта стран, которые столкнулись с проблемами. Если будут приняты меры, как в столице, то это приведет к росту штрафов в десятки раз. Давайте не доводить до этого, — отметил Александр Стрелюхин.

С таким же призывом к жителям обратился и губернатор Валерий Радаев.

- Тысячи людей вернулись из командировок. Однако некоторые не раскрывают свой круг контактов. Для чего так делать? Зачем? Это ведь наши родственники, дети, внуки. Вы придите и расскажите! Должно быть понимание! Не надо рисковать там, где не надо. В жизни и так достаточно зон риска. Нарушители рискуют не только собой, но всеми нами. Многие страны поняли это на своем опыте. Зачем нам это надо? — заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU