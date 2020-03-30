Первая пациентка с коронавирусом в Саратове готовится к выписке

30 Март 2020 2020-03-30T12:47:57+03:00

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Как доложил на брифинге 30 марта в Саратове замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, под наблюдением остаются 3 328 человек, снято наблюдение с 1 499 человек.

Все четверо, у которых обнаружен коронавирус, находятся по-прежнему в учреждении здравоохранения. Это не тяжелые случаи, первая пациентка приближается к завершению лечения и затем — к выписке. Все эти люди вернулись из стран, неблагополучных по заболеванию новым вирусом.

- Количество прибывающих из-за рубежа будет сходить на нет. Сейчас 76 медицинских организаций занимаются работой по этому заболеванию, задействовано почти 2,4 тыс. медработников. Им выдают транспорт, основная масса работы учреждений — выездной, дистанционный режим. Медработники выезжают к больным, а не наоборот.

Готовим учреждение здравоохранения на случай, если резко произойдет рост заболевания — горбольницу №2 — приборы для подачи кислорода чтобы были, иное дополнительное оборудование передаем туда. Пока четверо зараженных, надо быть готовым все же к большему числу, — сказал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU