Всеобщий режим самоизоляции в Саратове 2020: не покидать место жительства, не приближаться на 1,5 метра к другим

В Саратовской области введен режим повышенной самоизоляции.

Внесение изменений в постановление регионального правительства от 26 марта произошло сегодня, 30 марта. Документ подписал председатель правительства — вице-губернатор области Александр Стрелюхин.

Теперь со вторника, 31 марта, жителей обязали ограничить посещение парков, скверов, природных парков, в том числе горпарка имени Горького, набережной Космонавтов, парка Победы, «Липок».

Запрещено приближаться к другим гражданам на улице в помещениях, держать социальную дистанцию в полтора метра, в том числе в транспорте, за исключением такси.

Гражданам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

Можно двигаться по территории области, въезжать и выезжать из населенных если это связано с деятельностью, которая не приостановлена. Также можно обираться пешком или на машине к ближайшему магазину. Можно выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания. Также можно выходить из дома для выноса отходов до ближайшего места их сбора.

Все представленные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, Роспотребнадзора. Также ограничения не распространяются на «иные органы власти», когда их действия направлены на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном министерством экономического развития области.

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Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев заявлял о введении более жестких мер по самоизоляции в видеообращении.

Материал дополняется.

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