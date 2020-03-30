Коронавирус в Саратове: общественный транспорт будет ходить реже
В Саратове будет увеличен интервал движения общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 30 марта, специалисты МКУ «Транспортное управление» мониторили пассажиропоток.
Выяснилось, что загруженность общественного транспорта резко сократилась из-за самоизоляции большинства граждан.
Было принято решение увеличить интервалы движения. На главных автобусных маршрутах они составят около 20 минут. Троллейбусы будут ходить с разрывом около 18 минут, трамваи – около получаса.
Горожанам рекомендуется тщательнее продумывать возможности передвижения. А лучше – остаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU