2020-03-23T14:10:28+03:00
Общество

Хроники весеннего снегопада в Саратове: люди жалуются на неочищенные дороги и поздравляют друг друга с Новым годом

Трассы области и вовсе стоят
Ольга Симонова
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В Саратовской области выпало 80–120% месячной нормы осадковВ Саратовской области выпало 80–120% месячной нормы осадковФото: Ольга Симонова
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В Саратове в ночь на воскресенье, 22 марта, начался снегопад. Метели и вьюга гуляли по городу. Однако проблемы у горожан начались с утра в понедельник, когда большинство людей поехали на работу.

- Выпало 80–120% месячной нормы осадков. Один из самых высоких покровов — 18 см снега — находится в лесной зоне в Правобережье, — сообщила «КП-Саратов» замначальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Наученные горьким опытом прошлой зимы, городские чиновники выпустили технику и в достаточном количестве: 204 машины и столько же рабочих. Ночью город очищали 210 единиц техники.

Городские власти серьезно подготовились к снегопаду Фото: Ольга Симонова

Городские власти серьезно подготовились к снегопадуФото: Ольга Симонова

Однако социальные сети заполонили посты с выражениями по типу «Где снегоуборщики?» Некоторые сумели приплести туда и тротуары, однако им ответили, что это уже не во власти уборочной техники. Причем жаловались не только саратовцы, но и жители Энгельса.

Жители Энгельса решили заснять свои поездки по заснеженным дорогам. Фото из соцсети

Жители Энгельса решили заснять свои поездки по заснеженным дорогам. Фото из соцсети

Хуже всего пришлось тем, кто прошлым вечером и сегодня выехал на трассы. В темное время суток на дорогах области случились пробки, в основном, из-за фур, шлифовавших подъемы, а с утра ГИБДД подтвердила данные о перекрытии двух трасс.

Не повезло водителям, уже поменявшим на автомобилях зимнюю резину на летнюю. Госавтоинспекция настоятельно просила их не рисковать, а воспользоваться общественным транспортом и такси. Однако не все прислушивались к Госавтоинспекции и голосу разума, поэтому за прошедшие сутки случилось несколько ДТП, часть из которых стали смертельными.

Некоторые саратовцы стали жаловаться на неочищенные тротуары. Фото из соцсети

Некоторые саратовцы стали жаловаться на неочищенные тротуары. Фото из соцсети

Службы такси, к слову, взвинтили цены утром понедельника. К примеру, поездка от Огородной до Пензенской в этот день вместо обычных 70 рублей за проезд обходилась от 300 рублей. Подобная ситуация повторялась по всему городу: при поездке от 6-го квартала до Вишневой один из агрегаторов такси показал цену в 305 рублей, хотя в обычный день стоимость составляла 115 рублей.

Снегопад оказался испытанием не только для людей, но и для животных. Ондатры «обезумели от снега». Фотографии с такой подписью выложил в соцсеть Сергей Корнилов. На снимке видно, как животное прижалось к сугробу и пытается в нем скрыться. Автор поста отметил корреспонденту «Комсомолки», что увидел ондатру в Саратове.

Ондатра сиротливо прижалась к сугробу. Фото из соцсети

Ондатра сиротливо прижалась к сугробу. Фото из соцсети

- Вдоль берега Волги их полно, — отметил мужчина.

Но не обошлось и без позитива. Саратовцы лично и в социальных сетях стали поздравлять друг друга с Новым годом, ведь именно такая снежная погода некоторым навевает новогоднее настроение.

Тем не менее снег вскоре закончится, во второй половине дня в Саратове снежный фронт уйдет в сторону Средней Волги, при этом захватит Левобережье, так что там осадки могут продолжиться.

Зима решила заявить о себе в полной мере в середине марта

Зима решила заявить о себе в полной мере в середине марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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