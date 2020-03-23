Хроники весеннего снегопада в Саратове: люди жалуются на неочищенные дороги и поздравляют друг друга с Новым годом

В Саратове в ночь на воскресенье, 22 марта, начался снегопад. Метели и вьюга гуляли по городу. Однако проблемы у горожан начались с утра в понедельник, когда большинство людей поехали на работу.

- Выпало 80–120% месячной нормы осадков. Один из самых высоких покровов — 18 см снега — находится в лесной зоне в Правобережье, — сообщила «КП-Саратов» замначальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Наученные горьким опытом прошлой зимы, городские чиновники выпустили технику и в достаточном количестве: 204 машины и столько же рабочих. Ночью город очищали 210 единиц техники.

Городские власти серьезно подготовились к снегопадуФото: Ольга Симонова

Однако социальные сети заполонили посты с выражениями по типу «Где снегоуборщики?» Некоторые сумели приплести туда и тротуары, однако им ответили, что это уже не во власти уборочной техники. Причем жаловались не только саратовцы, но и жители Энгельса.

Жители Энгельса решили заснять свои поездки по заснеженным дорогам. Фото из соцсети

Хуже всего пришлось тем, кто прошлым вечером и сегодня выехал на трассы. В темное время суток на дорогах области случились пробки, в основном, из-за фур, шлифовавших подъемы, а с утра ГИБДД подтвердила данные о перекрытии двух трасс.

Не повезло водителям, уже поменявшим на автомобилях зимнюю резину на летнюю. Госавтоинспекция настоятельно просила их не рисковать, а воспользоваться общественным транспортом и такси. Однако не все прислушивались к Госавтоинспекции и голосу разума, поэтому за прошедшие сутки случилось несколько ДТП, часть из которых стали смертельными.

Некоторые саратовцы стали жаловаться на неочищенные тротуары. Фото из соцсети

Службы такси, к слову, взвинтили цены утром понедельника. К примеру, поездка от Огородной до Пензенской в этот день вместо обычных 70 рублей за проезд обходилась от 300 рублей. Подобная ситуация повторялась по всему городу: при поездке от 6-го квартала до Вишневой один из агрегаторов такси показал цену в 305 рублей, хотя в обычный день стоимость составляла 115 рублей.

Снегопад оказался испытанием не только для людей, но и для животных. Ондатры «обезумели от снега». Фотографии с такой подписью выложил в соцсеть Сергей Корнилов. На снимке видно, как животное прижалось к сугробу и пытается в нем скрыться. Автор поста отметил корреспонденту «Комсомолки», что увидел ондатру в Саратове.

Ондатра сиротливо прижалась к сугробу. Фото из соцсети

- Вдоль берега Волги их полно, — отметил мужчина.

Но не обошлось и без позитива. Саратовцы лично и в социальных сетях стали поздравлять друг друга с Новым годом, ведь именно такая снежная погода некоторым навевает новогоднее настроение.

Тем не менее снег вскоре закончится, во второй половине дня в Саратове снежный фронт уйдет в сторону Средней Волги, при этом захватит Левобережье, так что там осадки могут продолжиться.