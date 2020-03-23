2020-03-23T13:14:05+03:00
Общество

Март — месяц зимний: снег в Саратовской области таять будет долго

Осадки прекратятся, но сохранится прохладная погода
Екатерина Семенова
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Такой снег сейчас лежит в Саратове. Фото Алексея ЮмашеваТакой снег сейчас лежит в Саратове. Фото Алексея Юмашева
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Природа вспомнила, что на дворе март — зимний месяц для Саратовской области. Так резюмировала погоду последних дней заместитель начальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

- Сейчас температурный режим близок к климатической норме, даже чуть выше. А осадки в виде снега для нас — нормальное явление. Другое дело, что в этом году сход снежного покрова и переход среднесуточной температуры через ноль произошел в последней декаде февраля, фактически на месяц раньше обычного, — отметила метеоролог.

Март в Саратовской области считается традиционно зимним месяцем Фото: Екатерина Семенова

Март в Саратовской области считается традиционно зимним месяцемФото: Екатерина Семенова

Саратовская область в воскресенье попала под влияние южного циклона, который сформировался над Средиземным морем, напитался влагой над Черным и выпал снегом и дождем над Центральным Черноземьем.

- Причем в Саратовской области произошло удивительное разграничение: в Правобережье оказалось достаточно прохладно и выпал снег, а Левобережье затронули теплые воздушные массы, там до 10-11 градусов выше нуля и идут дожди, — рассказала Светлана Цветайло.

Снег шел всю ночь Фото: Екатерина Семенова

Снег шел всю ночьФото: Екатерина Семенова

А что дальше?

Циклон будет уходить выше, на Среднюю Волгу, к Самаре, но медленно. Поэтому во второй половине дня сегодня в Правобережье осадки постепенно прекратятся, но над территорией Левого берега Волги еще сохранятся. Тем не менее нас ожидают морозные ночи: до -3...-8 градусов в центре области и до -12 градусов — на северо-западе. В Левобережье также будет от 0 до -2 градусов, лишь на юго-востоке — до +3 градусов.

По прогнозам синоптиков, уже скоро снегопад прекратится Фото: Екатерина Семенова

По прогнозам синоптиков, уже скоро снегопад прекратитсяФото: Екатерина Семенова

В среду осадки должны прекратиться. Начнется постепенное нарастание температуры. Максимум придется на 27, 28, 29 марта. Однако из-за таяния снега начнет образовываться туман, который помешает интенсивному прогреву.

Туман помешает таянию снега Фото: Екатерина Семенова

Туман помешает таянию снегаФото: Екатерина Семенова

Тем не менее почва давно оттаяла, поэтому влага должна впитываться хорошо, особенно с учетом постепенного таяния.

- С осени у нас наблюдался дефицит почвенной влаги, так что такие обильные осадки сейчас — это оптимальный вариант, — отметила Светлана Цветайло.

Также она рассказала, что вегетация растений может задержаться, но особого урона неожиданный снегопад принести не должен.

Всходам снегопад не должен повредить Фото: Екатерина Семенова

Всходам снегопад не должен повредитьФото: Екатерина Семенова

- Сначала выпал снег, а потом началось похолодание. Так что всходы оказались укрыты, поэтому, думаю, на них особо не повлияет. Однако на сельское хозяйство действует очень много факторов, посмотрим, что будет с температурой в апреле, — рассказала Светлана Цветайло.

Посмотрим, что будет в апреле Фото: Екатерина Семенова

Посмотрим, что будет в апрелеФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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