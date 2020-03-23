2020-03-23T08:19:34+03:00
Происшествия

Три человека разбились насмерть о цементовоз под Саратовом

Автомобиль занесло на снежной трассе [фото]
Дарья Вострикова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Сегодня, 23 марта, в 8:10 на 419-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, водитель Hyundai Accent потерял управление, машину занесло, она столкнулась с цементовозом марки Mercedes.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель и два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Обстоятельства аварии выясняются.

Водителям напоминают о необходимости отказаться от дальних поездок, а если этого не избежать, ездить аккуратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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