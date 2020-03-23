Три человека разбились насмерть о цементовоз под Саратовом
Сегодня, 23 марта, в 8:10 на 419-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, водитель Hyundai Accent потерял управление, машину занесло, она столкнулась с цементовозом марки Mercedes.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель и два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Обстоятельства аварии выясняются.
Водителям напоминают о необходимости отказаться от дальних поездок, а если этого не избежать, ездить аккуратно.
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ИСТОЧНИК KP.RU