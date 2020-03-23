В Саратове замечены «обезумевшие от снега» ондатры
Фотографии животных опубликовали в соцсети
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 марта, в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Сергей Корнилов опубликовал снимок ондатры.
Животное, по его меткому замечанию, «обезумело от снега». На фото отчетливо видно, как оно сиротливо жмется к кусту и пытается спрятаться.
.
В комментариях под записью Юлия Волкова сыронизировала, что больше в шоке находятся водители, которые сменили зимнюю резину на летнюю.
Максим Чернышев сравнил таких граждан с ондатрами.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU