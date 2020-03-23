2020-03-23T08:49:25+03:00
Общество

В Саратове замечены «обезумевшие от снега» ондатры

Фотографии животных опубликовали в соцсети
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Сегодня, 23 марта, в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Сергей Корнилов опубликовал снимок ондатры.

Животное, по его меткому замечанию, «обезумело от снега». На фото отчетливо видно, как оно сиротливо жмется к кусту и пытается спрятаться.

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В комментариях под записью Юлия Волкова сыронизировала, что больше в шоке находятся водители, которые сменили зимнюю резину на летнюю.

Максим Чернышев сравнил таких граждан с ондатрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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