На трассах Саратовской области затруднено движение из-за фур
На трассах Саратовской области в связи с обильным снегопадом есть небольшие затруднения.
Как рассказал «КП-Саратов» зампред правительства области Роман Бусаргин, незначительные проблемы в движении наблюдаются в районе Хвалынска, а также у села Сторожевка Татищевского района.
- Все дорожные службы работают, легковые машины проезжают, затруднения по большегрузам. Думаю, что в ближайшее время мы ситуацию поправим, – уверен зампред.
В соцсетях пользователи действительно отметили затор на трассе в районе Сторожевки из-за вставших фур.
ГИБДД Саратовской области призвала водителей не выезжать на летней резине.
ИСТОЧНИК KP.RU