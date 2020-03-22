На трассах Саратовской области затруднено движение из-за фур

22 Март 2020 2020-03-22T20:07:16+03:00

Затор на трассе у Сторожевки. Фото соцсетей

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На трассах Саратовской области в связи с обильным снегопадом есть небольшие затруднения.

Как рассказал «КП-Саратов» зампред правительства области Роман Бусаргин, незначительные проблемы в движении наблюдаются в районе Хвалынска, а также у села Сторожевка Татищевского района.

- Все дорожные службы работают, легковые машины проезжают, затруднения по большегрузам. Думаю, что в ближайшее время мы ситуацию поправим, – уверен зампред.

В соцсетях пользователи действительно отметили затор на трассе в районе Сторожевки из-за вставших фур.

ГИБДД Саратовской области призвала водителей не выезжать на летней резине.

ИСТОЧНИК KP.RU