В Саратовской области из-за метели ограничено движение на двух трассах

23 Март 2020 2020-03-23T08:17:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 марта, в Саратовской области ограничено движение на двух трассах из-за метели и непогоды.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, речь идет о дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, с 47 по 140-й км на территории Хвалынского района. Здесь дорога перекрыта для всех машин из-за метели.

Также закрыт проезд для пассажирского транспорта по трассе М6 в Балашовском районе.

Водителей, которые успели переобуться на летнюю резину, призывают не выезжать без необходимости на трассу. Если нужно куда-то добраться в своем населенном пункте, лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, движение на трассах было затруднено со вчерашнего вечера.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU