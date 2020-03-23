В Саратовской области из-за метели ограничено движение на двух трассах
Сегодня, 23 марта, в Саратовской области ограничено движение на двух трассах из-за метели и непогоды.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, речь идет о дороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, с 47 по 140-й км на территории Хвалынского района. Здесь дорога перекрыта для всех машин из-за метели.
Также закрыт проезд для пассажирского транспорта по трассе М6 в Балашовском районе.
Водителей, которые успели переобуться на летнюю резину, призывают не выезжать без необходимости на трассу. Если нужно куда-то добраться в своем населенном пункте, лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом.
Напомним, движение на трассах было затруднено со вчерашнего вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU