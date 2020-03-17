2020-03-17T21:39:20+03:00
Общество

Торговые сети с удовольствием пользуются ажиотажем части саратовцев: Залежалые крупы и макароны идут «на ура»

Угроза коронавируса, закрытие школ и вузов на карантин: на эти факторы жители Саратовской области реагируют по-разному
Дарья Вострикова
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Саратовский губернатор заехал посмотреть, пусты ли полки в магазине.Александр Уриевский

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В магазинах можно встретить как зрелых людей, так и молодежь Фото: Марина Новопашина

В магазинах можно встретить как зрелых людей, так и молодежьФото: Марина Новопашина

Угроза коронавируса, закрытие школ и ВУЗов на карантин: на эти факторы жители Саратовской области реагируют по-разному.

Массовый психоз на фоне негативной информационной повестки захватил немало местных жителей.

Горожане спешат закупать крупы и туалетную бумагу Фото: Марина Новопашина

Горожане спешат закупать крупы и туалетную бумагуФото: Марина Новопашина

Некоторые люди, по-видимому, настолько боятся объявления режима ЧС в городе, что торопятся в магазин, чтобы приобрести все самое необходимое. Их не разубеждают ни более здравомыслящие знакомые, ни забитые товарами стеллажи на складах оптовиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в гипермаркете сети «Ашан» некоторые полки уже опустели. Не успевают подвозить рис: разбирают и дорогой и дешевый, а также работники не успевают пополнять полки с некоторыми крупами.

Работники торговых залов не успевают заполнять полупустые полки

Работники торговых залов не успевают заполнять полупустые полки

По магазину ходят люди, которые несут с собой на кассу овощи, соль, сахар, крупы и туалетную бумагу: как взрослые, так и молодежь.

Корреспондент заметил в торговом зале парочку иностранных студентов – их российский товарищ показывает, что нужно сложить в корзину - и побольше. В тележке уже — лук, яйца, масло и соленья — все что нужно, чтобы пережить вынужденный карантин в общаге университете. Все вузы, как и школы, перешли на дистанционное обучение.

Вопрос бездумной скупки продуктов горожане обсуждают в соцсетях.

- В магазине «Магнит» Заводского района начался апокалипсис: полки пустеют, — написал анонимный пользователь паблика «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов местный житель опубликовал снимок, на котором видно полупустой прилавок с макаронами и подсолнечным маслом. Полупустой, но не пустой – работники торговых залов протсо не успевают подвозить новые упаковки, взамен раскупленных.

В комментариях под записью многие саратовцы уже начали иронизировать над чрезмерной запасливостью горожан, желанием скупать все.

- Женщина с запасом гречки и макарон, познакомится с мужчиной, с запасом сахара и туалетной бумаги, — написала пользовательница под ником «Гулек Ярыгина».

А вот «Игорь Константинов» написал, что в «Магните» на улице Рахова нет никаких перебоев с провиантом. Есть даже скидки на гречку и муку. Он призвал горожан не поддаваться панике. Ведь сотрудники магазинов могут попросту не успевать выкладывать товар. При этом комментаторы заметили - некоторые горожане ходят и фотографируют опустошенные перед ними полки, выкладывают в сеть, пока другие набирают «тележки Анакома».

Кстати, сегодня днем, 17 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил гипермаркет «Лента» в Энгельсе. Никакого ажиотажа, полки ломятся от сотен наименований товаров, цены – на любой кошелек.

Валерий Радаев не увидел ажиотажного спроса и дефицита товаров Фото: Александр Уриевский

Валерий Радаев не увидел ажиотажного спроса и дефицита товаровФото: Александр Уриевский

Директор магазина подтвердил, что никакого ажиотажа нет, все товары, которые забирают с полки, оперативно обновляются.

Глава региона убедился, что местным жителям по-прежнему присуща тяга к запасам «в случае чего». Он убежден, что жителям региона стоит разъяснять: паниковать не нужно, дефицита в магазинах нет, полки заполняются с разной степенью расторопности продавцов.

Кстати, позднее, вечером 17 марта, Валерий Радаев на совещании в правительстве по вопросу профилактики и противостояния распространению коронавируса, предложил своим министрам и зампредам проехать по магазинам вечером, когда люди заходят туда после работы, в час-пик.

«Комсомолка» это уже сделала и подтверждает – ажиотажа нет, есть скупка дешевых товаров людьми, склонными поддаваться на провокации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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