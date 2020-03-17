Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области

17 Март 2020 2020-03-17T15:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев начал первое совещание координационного совета по противодействию коронавирусу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона поставил ряд задач.

В их числе:

- работа с группами риска среди населения;

- усиление контроля для приезжих в аэропорту и на вокзалах;

- отмена массовых мероприятий;

- оперативное оповещение граждан через все каналы связи;

- недопущение ажиотажного спроса на продукты и товары первой необходимости.

Валерий Радаев поручил министерству сельского хозяйства провести мониторинг зерновых запасов и продуктов местного производства, а также держать этот вопрос на ежедневном контроле.

Сейчас под наблюдением в Саратовской области с подозрением на коронавирус находятся 54 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766957" frameborder="0"></iframe> Заседание координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU