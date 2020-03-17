2020-03-17T15:32:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области

Валерий Радаев дал ряд поручений министерствам и ведомствам [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
В правительстве Саратовской области обсудили противодействие коронавирусуВ правительстве Саратовской области обсудили противодействие коронавирусуФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев начал первое совещание координационного совета по противодействию коронавирусу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона поставил ряд задач.

В их числе:

- работа с группами риска среди населения;

- усиление контроля для приезжих в аэропорту и на вокзалах;

- отмена массовых мероприятий;

- оперативное оповещение граждан через все каналы связи;

- недопущение ажиотажного спроса на продукты и товары первой необходимости.

Валерий Радаев поручил министерству сельского хозяйства провести мониторинг зерновых запасов и продуктов местного производства, а также держать этот вопрос на ежедневном контроле.

Сейчас под наблюдением в Саратовской области с подозрением на коронавирус находятся 54 человека.

Заседание координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию предприятий-банкротов Саратова к Дню Победы благоустроит администрация
Саратовский депутат сравнил Вольский тракт с Шанхаем
Автобус №75 протаранил остановку на Привокзальной площади
Туристический маршрут Саратов — Волгоград — Саратов станет регулярным в апреле-мае
Минэкономразвития отметил повышение спроса на макароны и сахар в саратовских магазинах
В годовщину крымского референдума депутат обсудила со студентами поправку в Конституцию РФ о территориальной целостности страны
В Саратове сносят дом с уникальной архитектурой
Панков: Законопроект, разработанный с участием Володина, поможет защитить здоровье граждан
Саратовские ГИБДДшники начали усиленно контролировать перекрестки
Стали известны больницы, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус
В Саратове не решена проблема высотки на Мичурина
Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области
На проходной саратовского правительства начали проверять на коронавирус
На снос аварийных домов в Саратове за год потратили 15,7 млн рублей
Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинул кандидата на майские выборы
Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней
Директор «Энгельсского завода электротранспорта»: Нам не нужно столько работников, как было на «Тролзе»
Из Саратова можно будет уехать в Крым на поезде
В Саратове мужчина вернул 120 тыс. рублей долга после ареста минивэна
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в Федерации волейбола Саратовской области
Следователи просят жителей Заводского района помочь найти мать выброшенного младенца