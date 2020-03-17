Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев начал первое совещание координационного совета по противодействию коронавирусу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона поставил ряд задач.
В их числе:
- работа с группами риска среди населения;
- усиление контроля для приезжих в аэропорту и на вокзалах;
- отмена массовых мероприятий;
- оперативное оповещение граждан через все каналы связи;
- недопущение ажиотажного спроса на продукты и товары первой необходимости.
Валерий Радаев поручил министерству сельского хозяйства провести мониторинг зерновых запасов и продуктов местного производства, а также держать этот вопрос на ежедневном контроле.
Сейчас под наблюдением в Саратовской области с подозрением на коронавирус находятся 54 человека.
Заседание координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU