2020-03-17T17:16:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Валерий Радаев поручил организовать поставку масок в Саратовскую область

Он поручил информировать население и не допускать ажиотажного спроса [видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В Саратове прошло совещание координационного совета по противодействию коронавирусуВ Саратове прошло совещание координационного совета по противодействию коронавирусуФото: Александр Уриевский
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На заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в правительстве Саратовской области сегодня обсудили ситуацию с нехваткой масок и антисептических средств в торговых объектах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», губернатор Валерий Радаев поручил в связи с этим направить сегодня же запросы на поставку масок, антисептиков и тепловизоров.

Состоялось первое заседание координационного совета по противодействию коронавирусу Фото: Александр Уриевский

Состоялось первое заседание координационного совета по противодействию коронавирусуФото: Александр Уриевский

Глава Саратова Михаил Исаев также заявил, что проблему с масками необходимо решить. Кроме этого население начинает беспокоить якобы нехватка продуктов в магазинах.

- Мы видим, что по окраинным районам идет анонимная пропаганда, что надо скупать продукты и крупы, — рассказал он.

Первый зампред правительства Вадим Ойкин заверил, что запасов товаров, в том числе продуктов, в регионе хватит на 50 дней. Это стандартные объемы. Скоропортящихся товаров запасено на 10-14 дней, длительного хранения — до 130 дней. Бутилированной воды хватит на 15 дней. Склады заполнены также у предприятий пищевой промышленности. Например, яиц и муки — на две недели.

Первый заместитель Председателя Правительства области - министр финансов Вадим Ойкин Фото: Александр Уриевский

Первый заместитель Председателя Правительства области - министр финансов Вадим ОйкинФото: Александр Уриевский

В магазинах сетей «Магнит» и «Ашан» 15-16 марта был зафиксирован повышенный спрос на макаронные изделия, там раскупили пятидневный запас. Однако, по словам Ойкина, сейчас они уже пополнили полки. У «Ленты» запас создан на 14 дней торговли, в «Магните» наращивают объемы до двух месяцев.

При этом не выявлено спекулятивного завышения цен на продукты.

Валерий Радаев предложил подчиненным проехать по магазинам не днем, а вечером, чтобы оценить ситуацию.

- У людей недостаточно информации, поэтому и происходят такие явления, когда все раскупают. Людям надо объяснять, — уверен глава региона.

Валерий Радаев побывал в гипермаркете и проверил полки с продуктами Фото: Александр Уриевский

Валерий Радаев побывал в гипермаркете и проверил полки с продуктамиФото: Александр Уриевский

Напомним, сегодня он лично посетил гипермаркет «Лента» в Энгельсе, где пообщался с директором и убедился в отсутствии ажиотажного спроса. Также его удовлетворило количество товаров и ассортимент продуктов.

- Эти вопросы на особом контроле. На все возникающие вопросы мы реагируем. Работаем с сетями, где это необходимо — на опережение, — заявил губернатор.

Валерий Радаев подвел итог заседания координационного совещания по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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