2020-03-17T20:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Полиция готова к обеспечению порядка [фото]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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В правительстве Саратовской области обсудили противодействие коронавирусуВ правительстве Саратовской области обсудили противодействие коронавирусуФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал обеззараживать общественный транспорт в качестве меры предотвращения распространения коронавируса.

- Мы массовые мероприятия запрещаем, а тут вон сколько людей, — сказал Радаев на заседании координационного совета.

Валерий Радаев провел заседание координационного совета Фото: Александр Уриевский

Валерий Радаев провел заседание координационного советаФото: Александр Уриевский

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выступил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов. Он рассказал, что в нашей области ситуация обостряется ростом заболеваемости по ОРВИ.

- Мы дополнительно проработали маршруты доставки и коечный фонд для больных коронавирусом, если они появятся. Кроме 10-й больницы в Саратове и больницы №2 в Энгельсе, это еще областная детская инфекционная больница. Тест-системы нами туда уже переданы. Можем проверять не только вернувшихся, но и контактировавших с подозрительными пациентами. Хочу подчеркнуть, что это не желание гражданина, а решение медика. Это важно — анализ проводится только по назначению врача, — подчеркнул чиновник.

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Станислав ШуваловФото: Александр Уриевский

Он также сообщил, что средств защиты и дезинфекции для медиков достаточно также есть необходимый запас лекарств для лечения.

Выступила министр образования Саратовской области Ирина Седова. Она рассказала, что все школы, учреждения среднего профессионального образования, а также вузы переведены на дистанционный режим обучения. Также перенесены сроки досрочной сдачи ЕГЭ и все олимпиады. Ирина Седова напомнила телефон горячей линии Минобраза: 23-43-69.

Губернатор Валерий Радаев попросил ее подумать, как быть с кружками и допобразованием.

- Есть приказы по всем вузам о дистанционном обучении, запрете массовых мероприятий, поездок и командировок сотрудников. Самое сложное со студентами, которые остаются в общежитиях. Иностранцам выезд запрещен. По итогам недели посмотрим результаты и внесем коррективы, — доложил глава совета ректоров вузов, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

Виктор Чепляев Фото: Александр Уриевский

Виктор ЧепляевФото: Александр Уриевский

По словам Николая Трифонова, начальника ГУ МВД региона, личный состав готов к обеспечению порядка, в том числе в случае возникновения очагов инфекции коронавируса.

- Мы должны, благодаря вам, знать, кто и откуда возвращается или будет возвращаться. Вот это самое главное сегодня, — обратился к нему Валерий Радаев.

Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин сообщил, что принято постановление о введении режима повышенной готовности для системы предотвращения ЧП.

- Все службы оповещены и занимаются выявлением людей, которые могли заразиться, имели контакты с иностранцами в последнее время. Готовы оперативные группы для выездов на места, — отметил он.

Валерий Радаев подвел итог заседания координационного совещания по коронавирусу.

В пресс-службе губернатора рассказали о конкретных мерах режима повышенной готовности. Это усиление контроля за текущими процессами, прогнозирование и оценка возможных ситуаций, введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц, непрерывный сбор и обработка данных, информирование населения, принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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