2020-03-17T12:35:28+03:00
Общество

Радаев корреспонденту «КП-Саратов»: Нечасто бываю в магазинах

Губернатор остался доволен ценами [видео]
Екатерина Семенова
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Валерию Радаеву понравились цены в гипермаркете ЭнгельсаВалерию Радаеву понравились цены в гипермаркете ЭнгельсаФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался доволен ценами в магазине Энгельса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона заехал в гипермаркет «Лента», где проверил наличие товаров.

- Нечасто бываю в магазинах, — признался он. — Сегодня заехали — порадовался. Рыба есть, фрукты.

На вопрос о ценах он отметил их демократичность.

- Цены разные, выбор есть. Зависит от поставщика, — отметил губернатор.

При этом Валерий Радаев напомнил, что стоимость потребительской корзины в Саратовской области одна из самых низких в России.

Ранее губернатор отметил, что магазине «Лента» имеются все необходимые товары, нет ажиотажного спроса.

Покупать глава региона ничего не стал, но сказал, что сюда как на экскурсию можно ходить — столько здесь всего разного и интересного.

Саратовский губернатор заехал посмотреть, пусты ли полки в магазине.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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