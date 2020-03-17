Радаев корреспонденту «КП-Саратов»: Нечасто бываю в магазинах
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался доволен ценами в магазине Энгельса.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона заехал в гипермаркет «Лента», где проверил наличие товаров.
- Нечасто бываю в магазинах, — признался он. — Сегодня заехали — порадовался. Рыба есть, фрукты.
На вопрос о ценах он отметил их демократичность.
- Цены разные, выбор есть. Зависит от поставщика, — отметил губернатор.
При этом Валерий Радаев напомнил, что стоимость потребительской корзины в Саратовской области одна из самых низких в России.
Ранее губернатор отметил, что магазине «Лента» имеются все необходимые товары, нет ажиотажного спроса.
Покупать глава региона ничего не стал, но сказал, что сюда как на экскурсию можно ходить — столько здесь всего разного и интересного.
Саратовский губернатор заехал посмотреть, пусты ли полки в магазине.Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU