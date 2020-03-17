Радаев корреспонденту «КП-Саратов»: Нечасто бываю в магазинах

17 Март 2020 2020-03-17T12:35:28+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался доволен ценами в магазине Энгельса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона заехал в гипермаркет «Лента», где проверил наличие товаров.

- Нечасто бываю в магазинах, — признался он. — Сегодня заехали — порадовался. Рыба есть, фрукты.

На вопрос о ценах он отметил их демократичность.

- Цены разные, выбор есть. Зависит от поставщика, — отметил губернатор.

При этом Валерий Радаев напомнил, что стоимость потребительской корзины в Саратовской области одна из самых низких в России.

Ранее губернатор отметил, что магазине «Лента» имеются все необходимые товары, нет ажиотажного спроса.

Покупать глава региона ничего не стал, но сказал, что сюда как на экскурсию можно ходить — столько здесь всего разного и интересного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766861" frameborder="0"></iframe> Саратовский губернатор заехал посмотреть, пусты ли полки в магазине.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU