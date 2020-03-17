Саратовский губернатор Валерий Радаев проверил полки в магазине

17 Март 2020 2020-03-17T11:54:54+03:00

Он отметил, что ажиотажа нет [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заехал в гипермаркет «Лента» в Энгельсе, чтобы проверить наличие товаров. Его сопровождали глава Энгельсского района Дмитрий Тепин и министр экономического развития Юлия Швакова.

Он пообщался с работниками и директором магазина, узнал, как обстоят дела с наличием продуктов.

- Ажиотажа нет, рабочая обстановка, — отметил директор магазина.

Саратовский губернатор не заметил ажиотажного спросаФото: Александр Уриевский

Валерий Радаев считает, что в характере людей есть тяга к запасливости. Поэтому, по его словам, следует разъяснять населению, что нет дефицита товаров, а запасы продуктов — есть. При этом он подчеркнул важность того, что практически все необходимые товары — российского и местного производства.

Многие продукты - местного производстваФото: Александр Уриевский

В торговом зале Валерий Радаев убедился, что товары всех видов в наличии, ажиотажного спроса нет. Он также посмотрел на местные овощи — огурцы и зелень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766866" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев заехал в "Ленту", чтобы проверить наличие продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU