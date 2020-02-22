Банда киллеров прокололась на телефонном звонке в две секунды: следователи сумели раскрыть четыре убийства в Саратове

Лучшим следователем по особо важным делам в СУ СКР по Саратовской области за 2019 год стал майор юстиции Иван Костенко. В преддверии Дня защитника Отечества Иван Николаевич рассказал «Комсомолке» о своей работе, жизни и самом громком деле минувшего года.

Иван Костенко приехал в Саратов из Ставропольского края и в 2008 году окончил Академию права, сегодня это Саратовская государственная юридическая академия. После этого работал следователем в Ртищевском межрайонном следственном отделе, оттуда перешел в СО по Заводскому району, а с ноября 2016 года назначен следователем по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области.

Иван Костенко стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший следователь". Фото СУ СКР по Саратовской области

В 2019 году Иван Костенко занимался расследованием одного из самых громких дел в Саратовской области за последнее время, которое получило неофициальное название дело о «банде киллеров». Именно так называли в СМИ криминальный квартет: Романа и Михаила Силенко, Алексея Клусова и Юлии Быстровой.

Убийство Стадника, Тарасовых, Джафарова: одна общая деталь

Общий срок расследования составил 27 месяцев, было допрошено около тысячи человек, уголовное дело достигло 96 томов. Несколько лет следователи трех отделов и главного Следственного управления области выясняли обстоятельства убийств.

- Им вменялось в общей сложности 13 преступных эпизодов: незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, четыре убийства, покушения на шесть человек, два разбоя, поджог и дача ложных показаний, — перечислил Иван Костенко. — Я принял дело в производство 21 марта 2018 года и завершил его 22 августа 2019 года, то есть занимался расследованием 17 месяцев.

В уголовном деле 96 томовФото: Екатерина Семенова

Первым громким убийством стал расстрел бывшего работника прокуратуры, предпринимателя Максима Стадника. Вечером 12 октября 2015 года его ранили в голову из огнестрельного оружия возле собственного дома в поселке Юбилейный. Через несколько дней Максим Стадник скончался в больнице. Дело было возбуждено в Волжском районе Саратова, но следователи не смогли на тот момент установить лиц, причастных к преступлению.

Не удалось найти подозреваемого и в деле об убийстве супругов Тарасовых в гаражном массиве на Лесной республике Ленинского района Саратова. Дмитрия и Елену расстреляли в их собственном гараже 21 июля 2016 года.

Однако у двух преступлений оказалась общая деталь — в обоих случаях после убийства на связь с родственниками выходили неизвестные, которые предлагали за вознаграждение рассказать о мотивах и виновниках.

Следственные действия с Алексеем Клусовым на месте убийства Максима Стадника. Кадр из оперативного видео СУ СКР по Саратовской области

- Отцу Максима Стадника предлагали заплатить 5 млн рублей за сведения. Он сообщил об этом правоохранителям, некоторое время переписывался по телефону, но в итоге решил, что это аферисты и прекратил общение. Аналогичное предложение поступило сестре Дмитрия Тарасова, правда на этот раз сумма была меньше — 1 млн рублей. И в том, и в другом случаях следователи брали переписку под контроль, но контакт прерывался. И номера телефонов были разные, зарегистрированные на третьих лиц, поэтому ниточка на то время ничего не дала, — рассказал Иван Костенко.

И вот — третье громкое убийство. 24 октября 2017 года прогремели выстрелы на улице Зоологическая. Был убит бизнесмен Джейхун Джафаров. Улик снова минимум, поэтому оперативники начали проверять все телефонные соединения вблизи места убийства. И наконец, зацепка! Оказалось, что на связь выходил номер, с которого в 2015 году отправляли сообщения отцу Максима Стадника.

Бизнесмен Джейхун Джафаров. Фото со страницы в "Одноклассниках"

Игра в квест с преступниками

Полиция и следователи начали распутывать клубок из сотен соединений, и установили, что эта сим-карта некоторое время работала в еще одном телефонном аппарате. А с него уже с другой симки звонили на телефон Алексея Клусова. Кропотливая работа позволила выйти на первого подозреваемого.

- Удивительно, что вызов Клусову длился буквально одну-две секунду. Позже во время допроса он признался, что они просто проверили, удалось ли пополнить счет, — отметил Иван Костенко.

Вот такой фактически единственный просчет злоумышленников дал первого подозреваемого. За Алексеем Клусовым установили наблюдение, выявили круг его общения и тогда «всплыл» Роман Силенко. Как оказалось впоследствии, главарь банды.

Преступники действовали по привычной схеме — начали отправлять сообщения родственникам убитого Джафарова и просить 2 млн рублей за информацию. На этот раз оперативники сумели вывести их на контакт и разговорить. Общение напоминало квест: вымогатели прятали флешки с некими сведениями в разных местах — например, под иконой у родника на выезде из Саратова или под локомотивом в парке Победы. Хотя по сути пользы от их информации было немного.

Переписка велась до 21 марта 2018 года, когда прогремел взрыв, ранивший двух сотрудников полиции.

Пострадавшие при взрыве полицейские попали в больницу. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Взрыв, изменивший все

Родственники Джафарова под контролем следователей договорились о встрече с вымогателями. Они прибыли на место возле села Красный Яр, но, как оказалось, Роман Силенко подготовил ловушку — под ноутбук с якобы информацией об убийстве было замаскировано взрывное устройство.

- Несмотря на то, что следствие проверяло переписку Силенко и Клусова, в своих разговорах они не упоминали про готовящийся взрыв. Обсуждали просто встречу, поэтому предотвратить ЧП было нельзя, — отметил Иван Костенко.

Тем не менее Романа Силенко и Алексея Клусова задержали в тот же день. Они успели отъехать примерно на 15 км в сторону дачи, но скрыться от оперативников не смогли.

Было сразу возбуждено уголовное дело, его передали Ивану Костенко. После того как Алексей Клусов начал давать показания, выяснилось, что предыдущие громкие убийства — Стадника, Тарасовых и Джафарова — связаны. Поэтому и эти дела были переданы Костенко.

Место убийства Джейхуна Джафарова. Фото соцсетей

Мотивы преступления: Версии Клусова и Силенко

- Клусов сразу начал рассказывать обо всех преступлениях, в том числе более мелких. Например, о покушении на одного человека. Они долго за ним следили, узнали, что он каждый вечер гуляет с собакой по одному маршруту в районе Кумысной поляны, установили на его пути взрывчатку. Но в самый ответственный момент она не сработала. Когда мы ему потом рассказали о попытке убийства, он был в шоке, — рассказал Иван Костенко.

Кстати, именно это покушение привело к убийству супругов Тарасовых. Бандитам нужна была машина, в поисках которой они ездили по гаражному кооперативу. Однако план провалился.

- Начали стрельбу, да еще у Клусова рассыпались патроны, и он кинулся их собирать. Тут уж было не до машины, поэтому они просто унесли ноги, убив двух человек, — рассказал Иван Костенко.

Роман Силенко выдвинул свою версию причин расправы над супругами Тарасовыми. Кадр из оперативного видео СУ СКР по Саратовской области

Роман Силенко тоже начал давать показания, но они расходились с версией Клусова. По его словам, он вовсе не давал указания убивать людей. Стадника, Тарасовых и Джафарова якобы велел просто припугнуть выстрелами, возможно, легко ранить. Роман Силенко заявил, что Максим Стадник должен ему денег, супруги Тарасовы не вернули мотоцикл из ремонта, а Джафаров подрезал его на дороге, а потом вообще оскорбил и плюнул в лицо.

Потом Роман Силенко то отказывался от показаний, то снова их подтверждал. Однако теперь получить иные сведения об обстоятельствах преступлений невозможно — 6 апреля он покончил с собой в камере предварительного заключения. Дело Романа Силенко было выделено в отдельное производство и впоследствии прекращено судом в связи с его смертью.

Алексей Клусов показал, как расстреливал бизнесмена Джейхуна Джафарова. Кадр из оперативного видео СУ СКР по Саратовской области

Закономерный итог

Двое других участников «банды киллеров», Михаил Силенко и Юлия Быстрова, в преступлениях участвовали меньше. Например, отслеживали перемещения жертв, наблюдали за окружающей обстановкой, сторожили машину, ожидая отступления Клусова после стрельбы. Юлия Быстрова также на своей квартире укрывала убийцу и хранила оружие.

Всех их связывала работа в охранных фирмах Романа Силенко. Сам бывший милиционер он сумел собрать вокруг себя преданных людей. У следователей сложилось впечатление, что Алексей Клусов по характеру человек очень ведомый и жаждущий одобрения руководства. Он числился охранником Силенко и его поручения исполнял без лишних вопросов. Во время следствия он также не юлил, не пытался выторговать себе меньший срок, сам проявлял инициативу и рассказывал какие-то детали по мере вспоминания.

Михаил Силенко формально возглавлял одну из фирм своего отца, а Юлия Быстрова была любовницей Романа Силенко.

Юлия Быстрова рассказала о своем участии в преступлениях. Кадр из оперативного видео СУ СКР по Саратовской области

21 января суд присяжных признал всех троих виновными. Алексей Клусов получил пожизненный срок, Михаил Силенко — 19, а Юлия Быстрова — 16 лет.

- Следователи проверили буквально каждое слово в показаниях, кропотливо сопоставляли все факты, рассматривали самые разные версии, вплоть до заказных убийств. Считаю, что это дело мы отработали по максимуму, — уверен Иван Костенко.

Но впереди еще много других дел. Сейчас Иван Костенко расследует дело в отношении бывшего председателя комитета по имуществу Дмитрия Кузьмина, преступление о половой неприкосновенности детей, а также дело о пропаже Артура Шмыглева в Самойловском районе. Хочется верить, что каждое из них будет раскрыто.

Следственные действия с участниками банды в Саратове.

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