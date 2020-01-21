Опубликовано видео следственных действий с бандой убийц в Саратове
Следственные действия с участниками банды в Саратове.Видео следственного комитета РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий с саратовскими злоумышленниками, признанными виновными в убийствах, изготовлении взрывчатки, ношении оружия и многих других преступлениях.
На видео показано, как один из мужчин рассказывает, что его роль была только в том, чтобы припугнуть.
- Что там происходило? То его не было, то не было возможности подойти. В один прекрасный момент он подошел, говорит «Я попал в голову», — рассказал преступник.
Второй участник банды Алексей Клусов показал, как убивал жертву, а также как пытался активировать взрывное устройство.
- Я включил тумблер, но устройство не сработало. Было решено оставить взрывное устройство на месте и оно там было до февраля 2017 года, — заявил злоумышленник и показал место, где стоял ящик с прикрученным монитором и датчиком движения, в нем был аккумулятор и взрывное устройство.
Клусов на следственных действиях показал и другие свои убийства в подробностях, где на месте жертвы был манекен.
Напомним, в банде состояло четыре человека, Алексей Клусов, Юлия Быстрова, Михаил Силенко и ныне покойный Роман Силенко. Они совершали свои преступления с 2014 по 21 марта 2018 года. Суд вынес приговоры злоумышленникам. Так, Клусов получил пожизненный срок, Михаил Силенко — 19 лет, а Быстрова — 16 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU