Обвиняемого в многочисленных убийствах в Саратове оставили под арестом
В Саратове областной суд оставил под стражей Алексея Клусова.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста.
Как ранее писала «Комсомолка», в составе банды был арестован по обвинению в хранении и перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатки, поджоге автомобиля, убийстве адвоката Стадника, супругов Тарасовых, бизнесмена Джейхуна Джафарова, покушении на убийство Салихова, Лепехина, Батяшина и Мударова.
Следствие считает, что оказавшись на свободе Клусов может продолжить свою преступную деятельность, скрыться о следствия или угрожать свидетелям.
Суд согласился с такой возможностью. Мера пресечения была продлена на три месяца о 21 августа. Таким образом, он проведет под арестом до 17 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU