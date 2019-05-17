Обвиняемого в многочисленных убийствах в Саратове оставили под арестом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-17T16:13:27+03:00

Следствие считает, что он может скрыться и угрожать свидетелям

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В Саратове областной суд оставил под стражей Алексея Клусова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста.

Как ранее писала «Комсомолка», в составе банды был арестован по обвинению в хранении и перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатки, поджоге автомобиля, убийстве адвоката Стадника, супругов Тарасовых, бизнесмена Джейхуна Джафарова, покушении на убийство Салихова, Лепехина, Батяшина и Мударова.

Следствие считает, что оказавшись на свободе Клусов может продолжить свою преступную деятельность, скрыться о следствия или угрожать свидетелям.

Суд согласился с такой возможностью. Мера пресечения была продлена на три месяца о 21 августа. Таким образом, он проведет под арестом до 17 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU