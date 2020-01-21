Члены банды убийц в Саратове получили приговоры от 16 лет до пожизненного

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области вынесли приговоры участникам банды убийц — 41-летнему Алексею Клусову, 33-летнему Михаилу Силенко, 43-летней Юлии Быстровой. В зависимости от роли каждого их признали виновными в бандитизме, незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, изготовлении и ношении взрывчатки, уничтожении имущества, убийстве, покушениях на убийство и мошенничество, разбое и заведомо ложном доносе. Об этом «КП-Саратов» сообщили в СК РФ.

С июня 2014 по 21 марта 2018 года банда, созданная совместно Романом Силенко (позднее, во время следствия, скончался) и Алексеем Клусовым, действовала в регионе. В 2015 году туда вошла Быстрова, а в 2016 — Михаил Силенко.

Каждый член банды выполнял свои роли. На вооружении у преступников были огнестрелы, боеприпасы, взрывчатка. За время своей деятельности они совершили много злодеяний, среди которых: четыре убийства и покушение на шесть человек.

Днем 12 октября 2015 года трое злоумышленников, кроме Михаила Силенко, из корыстных побуждений напали на 31-летнего мужчину, которого впоследствии подстрелил Клаусов. Гражданин скончался в больнице.

Также ночью 21 июля 2016 года вся банда в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе напали на 35-летнего мужчину и его 33-летнюю жену. Супругов убили Клаусов и Роман Силенко множеством выстрелов. Жертвы скончались на месте.

Кроме того, вечером 24 октября 2017 года злоумышленники продолжили свои кровавые дела и напали на 55-летнего предпринимателя. Клаусов из огнестрела убил потерпевшего, тот скончался на месте. После убийства участники банды позвонили родственникам и знакомым бизнесмена и потребовали деньги за информацию об убийцах. Однако близкие погибшего обратились к правоохранителям.

Росгвардия и полиция назначили злоумышленникам встречу 21 марта 2018 года у села Красный Яр, но сами преступники не явились, они оставили ноутбук, который впоследствии взорвался и ранил полицейского и росгвардейца.

Однако банду все равно поймали, и суд вынес им приговор. Алексею Клусову назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, Михаилу Силенко — 19 лет колонии строгого режима, а Юлии Быстровой — 16 лет колонии общего режима. Также все преступники получили ограничение свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU