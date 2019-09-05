В Саратовской области будут судить банду убийц и вымогателей
В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении четырех участников банды.
- Обвиняемых будут судить за создание и участие в банде, убийства, незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, покушение на мошенничество, разбой и заведомо ложный донос, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Злоумышленники создали банду, чтобы убивать граждан и получать с их родственников деньги за информацию о тех, кто совершил преступление. Сумма вымогаемых средств варьировалась от 2 до 5 млн рублей.
После последнего убийства, в марте 2018 года, они приехали на место передачи денег с близких погибшего и были задержаны правоохранителями.
Стоит отметить, что полицейские пострадали при задержании из-за взрыва.
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ИСТОЧНИК KP.RU