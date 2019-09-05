2019-09-05T09:15:09+03:00
Происшествия

В Саратовской области будут судить банду убийц и вымогателей

Их поймали в марте 2018 года при передаче денег от родственников одного из убитых
Ольга Симонова
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В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении четырех участников банды.

- Обвиняемых будут судить за создание и участие в банде, убийства, незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, покушение на мошенничество, разбой и заведомо ложный донос, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Злоумышленники создали банду, чтобы убивать граждан и получать с их родственников деньги за информацию о тех, кто совершил преступление. Сумма вымогаемых средств варьировалась от 2 до 5 млн рублей.

После последнего убийства, в марте 2018 года, они приехали на место передачи денег с близких погибшего и были задержаны правоохранителями.

Стоит отметить, что полицейские пострадали при задержании из-за взрыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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