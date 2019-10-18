2019-10-18T07:19:57+03:00
Происшествия

В Саратове возбудили дело о жестоком убийстве бродячих собак

Пока в этом подозревают работников муниципального учреждения
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Трупы сдохжих от яда собак можно было найти в разных частях городаТрупы сдохжих от яда собак можно было найти в разных частях города
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В Саратове сотрудников муниципального учреждения проверяют на причастность к жестоким убийствам бродячих собак.

Зооактивистка Елена Новикова на своей странице в соцсети разместила информацию о том, что задержаны несколько человек, по ее данным, представляющие МБУ «Дорстрой». Эта организация должна заниматься отловом бродячих животных, их стерилизацией и прививкой. Вместо этого собак отстреливают дротиками с ядом. Животные подыхают в мучения по всему городу, часто на глазах детей.

Кроме проверки по статье «Жестокое обращение с животными» планируется, что работников МБУ «Дорстрой» проверят по уголовному делу о «Превышении должностных полномочий».

Дело в том, что на стерилизацию бродячих животных из городского бюджета выделяют по несколько млн рублей в год. Куда пошли эти деньги, предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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