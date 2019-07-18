В Саратове расстреляли бродячих собак

СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-18T21:05:10+03:00

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В саратовских соцсетях появилось сообщение о жестоком убийстве бродячих собак.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось в поселке Солнечный, во дворах домов №№11 и 11а по улице Лисина в ночь на 18 июля.

- Убили почти всех уличных собак, стреляли по ним, как мучились собаки и как они плакали до сих пор в ушах у тех, кто это видел! Всю ночь стоял вой, собаки умирали в мучениях! – написала в группе «Солнечный Саратов» Анастасия Каменкина.

По словам автора, была вызвана полиция, трупы животных забрали на экспертизу, начата проверка.

Пост собрал очень много комментариев, причем мнения горожан кардинально расходятся: часть поддерживает убийство животных, объясняя это опасностью, которая исходит от диких животных, другие уверены, что избавляться от бездомных собак следует более гуманными методами.

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ИСТОЧНИК KP.RU