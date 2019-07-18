2019-07-18T21:05:10+03:00
Происшествия

В Саратове расстреляли бродячих собак

Местные жители вызвали полицию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В саратовских соцсетях появилось сообщение о жестоком убийстве бродячих собак.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось в поселке Солнечный, во дворах домов №№11 и 11а по улице Лисина в ночь на 18 июля.

- Убили почти всех уличных собак, стреляли по ним, как мучились собаки и как они плакали до сих пор в ушах у тех, кто это видел! Всю ночь стоял вой, собаки умирали в мучениях! – написала в группе «Солнечный Саратов» Анастасия Каменкина.

По словам автора, была вызвана полиция, трупы животных забрали на экспертизу, начата проверка.

Пост собрал очень много комментариев, причем мнения горожан кардинально расходятся: часть поддерживает убийство животных, объясняя это опасностью, которая исходит от диких животных, другие уверены, что избавляться от бездомных собак следует более гуманными методами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки

Горожанин говорит, что животные отпугивают людей

(подробнее)

В Саратове не будут отстреливать диких собак

Не повезло только бакланам

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работы на Лесозаводской в Энгельсе будут идти круглосуточно
Саратовские росгвардейцы получили почетные грамоты за спасение людей
Работникам сельхозпредприятия под Саратовом три месяца не платили зарплату
Юлия Литневская приняла участие в Божественной Литургии в Храме во имя Преподобного Сергия Радонежского
Саратовского чиновника оштрафовали за нарушения прав бизнесменов
Девушка порезала колесо автомобиля, но не заметила видеонаблюдения
В Саратове ночью перекроют Московскую и Вольскую
В столкновении Hyundai и Lada Kalina в Саратове пострадали взрослый и ребенок
Увеличилось поголовье животных в Саратовской области
В Саратовской области появилось более 8 тыс. новых рабочих мест
В Саратове встали трамваи №8
Энгельсская администрация извинилась за утреннюю пробку
Руководителю музея Дальней авиации в Энгельсе вручили благодарность директора ФСБ
Энгельсские судомоделисты взяли бронзу чемпионата России
Сотрудникам Энгельсской мебельной фабрики выплатили долги по зарплате
Новая насосная станция в Юрише отвечает всем современным требованиям
В Саратове Пугачевский поселок залило водой
Саратовская область продолжит укрепление торговых связей с Республикой Беларусь
В Юбилейном по заявлению жителей снесли детскую площадку
Иностранец отсидит семь лет в тюрьме за закладку с героином в Саратове
Старший экономист банка «Открытие»: Циклический кризис в экономике будет. Но не раньше 2021 года
Саратовец убил мать из-за непрочитанного SMS
Панков: Поправки в налоговый кодекс — долгожданное решение для отечественных товаропроизводителей