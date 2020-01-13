В Саратове работники мусоровывозящей компании спасли щенков от страшной смерти в измельчителе

В Саратове работники мусоровывозящей компании спасли от страшной смерти трех щенков.

ЧП случилось в Ленинском районе, на улице Мира. Сотрудники «Экотехники» при разгрузке мусорных контейнеров заметили, что внутри что-то шевелится. Один из рабочих — Рамиль Мусякаев — решил проверить и оказалось, что там находятся щенки.

Завязанный мешок вытащили из контейнера и освободили трех малышей.

- Если бы сотрудник «Экотехники» Рамиль Мусякаев не обратил внимание, то щенки бы вместе с мусором отправились на обработку и дальше на измельчение в шредер, который, в случае необходимости, может раздробить даже бытовую технику, — отметил начальник мусороперегрузочной станции в поселке Елшанка Александр Обозный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/754387" frameborder="0"></iframe> Из мусорного контейнера в Саратове спасли трех щенков.

Он добавил, что, к сожалению, не все находки оказываются счастливыми. Порой сотрудники Регионального оператора обнаруживают уже мертвых животных. Кроме того, временами в мусорку попадают настоящие ценности — ордена или документы.

Найденышей привезли на мусороперегрузочную станцию в Елшанке, где их взяли под временную опеку сотрудники АО «Управление отходами».

- С первого же дня они проявляют охранные качества, если на территорию заходят посторонние люди — сообщили в Регоператоре.

Малыши теперь живут на мусороперегрузочной станции в Елшанке

Сейчас в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram среди жителей Саратовской области начат опрос по выбору кличек для щенков. АО «Управление отходами» призывает граждан откликнуться и помочь подобрать хорошие имена для малышей. Сейчас лидирует вариант: Атос, Портос и Арамис.

Саратовцам предлагают подобрать имена для щенков

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