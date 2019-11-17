Из-под завалов рухнувшего дома в Энгельсе спасен котенок
Ранее были госпитализированы четыре человека
Фото Саратовской областной службы спасения
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Под завалами дома на улице Эльтонская в поселке Пробуждение Энгельсского района найден котенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, животное было найдено во время операции по поиску людей.
Спасатели вытащили его из обломков рухнувшего дома живым. Людей найдено не было.
Напомним, утром 17 ноября дом в поселке Пробуждение обрушился, предположительно, после хлопка газа, когда хозяева включили свет. Были госпитализированы трое взрослых и годовалый ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU