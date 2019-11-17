Из-под завалов рухнувшего дома в Энгельсе спасен котенок

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-17T10:13:43+03:00

Ранее были госпитализированы четыре человека

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Под завалами дома на улице Эльтонская в поселке Пробуждение Энгельсского района найден котенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, животное было найдено во время операции по поиску людей.

Спасатели вытащили его из обломков рухнувшего дома живым. Людей найдено не было.

Напомним, утром 17 ноября дом в поселке Пробуждение обрушился, предположительно, после хлопка газа, когда хозяева включили свет. Были госпитализированы трое взрослых и годовалый ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU