В Саратове в мусоре нашли шкатулку с медалями

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-23T10:53:17+03:00

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В экотехнопарке Энгельсского района Саратовской области работник нашел шкатулку, в которой лежали медали и бьоевые знаки отличия.

Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, находка была передана начальнику производственнного участка.

Впоследствии выяснилось, что в ней хранились 15 медалей, в том числе медаль «За отвагу», три боевых знака отличия и пионерский значок.

Владельца просят обратиться в АО «Управление отходами» по почте infosar@uo-system.ru. Если будут представлены удостоверения к медалям или наградные книжки, то утерянное вернут.

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- На наших объектах мы часто находим вещи, которые не должны оказываться в мусоре. Иногда ценные вещи попадают в контейнерные баки из-за злого умысла, но чаще всего выбрасываются случайно. Скорее всего и медали попали в бак по ошибке. Шкатулка имеет замок, который не открылся при транспортировке. Поэтому мы сразу обратили на неё внимание. Находка уникальна. Очень хочется, чтобы нашелся владелец или его родственники, ведь, наверняка, для них это бесконечно ценная память и история, — рассказал начальник производственного участка в городе Энгельс Сергей Евстигнеев.

На мусоросортировочной станции весь объем поступивших ТКО предварительно осматривается для обнаружения ценных предметов или документов. Зачастую на эй стадии удается вернуть товар владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU