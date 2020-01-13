В Саратове трех щенков выбросили в мусорный контейнер в завязанном мешке

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:13:06+03:00

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В Саратове из мусорных контейнеров спасли щенков.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе АО «Управление отходами», щенков нашли на улице Мира в Ленинском районе.

Трое малышей были завязаны в мешок. Их обнаружили работники мусоровывозящей компании «Экотехника». Тем самым щенкам спасли жизнь — ведь в противном случае они могли попасть в шредер для измельчения.

Сейчас собаки находятся на Елшанской мусороперегрузочной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU