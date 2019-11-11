На мусороперерабатывающих комплексах в Саратовской области найдено несколько пакетов документов
За последнюю неделю на концессионных объектах, построенных АО «Управление отходами» найдены три паспорта РФ, пять страховых свидетельств, медицинский страховой полис и банковская карта.
Документы на имя Пугачева, Морковина, Евсеевой, Савиновой и Володиной найдены на разных этапах обработки коммунальных отходов и выбраны из общего потока ТКО.
Срок действия документов еще не окончен. При транспортировании они не пострадали и остались пригодны к использованию. Просим, владельцев обратиться в офис Регионального оператора по телефону: 8 (800) 222-64-90 (доб.725).
С начала этого года на концессионных объектах АО «Управление отходами» найдено более 30 комплектов документов. За большинством из них владельцы обратились после опубликования информации о находках в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU