На мусороперерабатывающих комплексах в Саратовской области найдено несколько пакетов документов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-11T12:31:00+03:00

Документы на имя Пугачева и Володиной нашлись среди мусора

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За последнюю неделю на концессионных объектах, построенных АО «Управление отходами» найдены три паспорта РФ, пять страховых свидетельств, медицинский страховой полис и банковская карта.

Документы на имя Пугачева, Морковина, Евсеевой, Савиновой и Володиной найдены на разных этапах обработки коммунальных отходов и выбраны из общего потока ТКО.

Срок действия документов еще не окончен. При транспортировании они не пострадали и остались пригодны к использованию. Просим, владельцев обратиться в офис Регионального оператора по телефону: 8 (800) 222-64-90 (доб.725).

С начала этого года на концессионных объектах АО «Управление отходами» найдено более 30 комплектов документов. За большинством из них владельцы обратились после опубликования информации о находках в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU