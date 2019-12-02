Полиция проверяет нападение бойцовской собаки на женщину с ребенком в Саратове
Ведется поиск хозяина пса
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В полиции Саратова отреагировали на инцидент с нападением собаки на людей.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, в полицию поступили два заявления о ЧП в магазине по улице Пономарева.
28 ноября в 21:30 собака бойцовской породы напала на шестилетнего ребенка и ее маму.
Заявления были зарегистрированы, пострадавших направили на судебно-медицинское освидетельствование. Полиция устанавливает личность и место жительства хозяина пса.
ИСТОЧНИК KP.RU