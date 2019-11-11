2019-11-11T15:38:21+03:00
Общество

Глава Саратова пообещал не допускать тяжелой ситуации с бездомными собаками в городе

МБУ «Дорстрой» перестало заниматься отловом после изъятия оборудования в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве бездомных животных
Ольга Симонова
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Глава Саратова Михаил ИсаевГлава Саратова Михаил ИсаевФото: Ольга Симонова
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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» ситуацию с отловом бродячих собак на территории города.

Напомним, МБУ «Дорстрой» перестал заниматься этим из-за того, что полиция изъяла у учреждения оборудование. Случилось это после возбуждения дела о массовом убийстве бездомных животных.

- Сейчас работает приют, питомник временного содержания. В рамках законодательства на территории области мы отловленных животных не стерилизуем, мы размещаем их на временное пребывание, — сказал Михаил Исаев.

По его словам, все общественники, которые занимаются брошенными собаками, они по своим каналам «презентуют» животных, пристраивают их в дома.

- Сегодня эта работа (добровольцев — прим. ред) продолжается, по мере того как высвобождаются места в приемнике, туда поступают новые животные. Для этого есть субсидия, которая выделяется областью для Саратова, мы к ней добавляем свои средства и занимаемся расширением мест в нашем приюте, — рассказал мэр города.

Он поблагодарил общественников, которые пристраивают животных, и отметил, что сейчас обсуждается вопрос строительства частных приютов.

- У нас стоит задача не допустить тяжелой ситуации на улицах города из-за большого количества беспризорных собак, — подчеркнул Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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