Дворы Комсомольского поселка оккупировали стаи собак

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-15T14:21:56+03:00

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Жители Комсомольского поселка в Заводском районе Саратова жалуются на стаи бродячих собак.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, животные оккупировали дворы между домами №41 и 43 по улице Тульская.

- Скоро в Комсомольском собак будет больше, чем людей! Животные агрессивны, под угрозой дети, — уверены горожане.

Ранее сообщалось, что специализированное предприятие МБУ «Дорстрой» прекратило отлов животных из-за уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU