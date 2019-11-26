2019-11-26T10:22:52+03:00
Происшествия

Поиски Артура Шмыглёва в Саратовской области идут пятые сутки

Работают шесть беспилотников
Екатерина Семенова
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Фото поискового отряда "Лиза Алерт"Фото поискового отряда "Лиза Алерт"
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Поиски 12-летнего Артура Шмыглёва в Саратовской области идут пятый день.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», за четыре дня участие в розыске ребенка приняли 160 добровольцев. Некоторые приехали из Воронежской области.

Водолазы областной службы спасения под руководством начальника аварийно-спасательного формирования Олега Трегубова осматривают водоемы. Спасатели проверяют заброшенные строения. Также на месте работают кинологи.

Поиски ведут также более 110 полицейских, следователей СУ СКР, уголовного розыска, задействованы шесть беспилотников

Поиски ведут добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.

Поисковики проверили более 350 км села Песчанка, близлежащей дороги к селу Алексеевка, полей и лесопосадок. Также ведут работу «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы». Волонтеры рассказали, что все сделанные с воздуха снимки обрабатываются специальной программой. Наиболее подозрительные участки проверяются пешими.

Работа продолжается.

Продолжаются поиски 12-летнего Артура Шмыглёва в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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