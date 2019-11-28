Мать Лизы Киселёвой создала свою группу по поиску людей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-28T08:39:39+03:00

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Елена Киселёва, мать убитой в Саратове девятилетней Лизы, стала одним из основателей поискового отряда «Прорыв».

Соответствующая группа появилась в соцсети «Вконтакте». Пока в ней 36 человек и нет записей.

- ПСО «Прорыв» помогает в поиске без вести пропавших детей и людей, — говорится в информации о группе.

При этом основными факторами успешного поиска людей названы скорость получения информации и оперативного реагирования.

Напомним, в Саратове существует поисковый отряд «Лиза Алерт», который работает несколько лет. Однако Елена Киселёва, принимавшая участие в поисках пропавшего Артура Шмыглёва, раскритиковала организацию работы. Она считает, что действия были не скоординированы, что привело к затягиванию сроков.

Отряду «Прорыв», как следует из информации на его странице, необходимы добровольцы на своем транспорте, а также техника: лодка, вертолет, внедорожник, квадроцикл, квадрокоптер, параплан. Требуются также люди с обученными собаками.

- Нам нужны все, у кого есть желание. Возможность и знания помочь в поисках людей, — говорится в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU