2019-11-29T10:06:29+03:00
Происшествия

Записи регистраторов на трассе могут помочь найти Артура Шмыглёва

Поисковики просят водителей о помощи
Екатерина Семенова
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Автолюбителей просят помочь в поиске пропавшего больше недели назад Артура Шмыглёва.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», необходимы записи видеорегистраторов из машин, которые проезжали 21 ноября около девяти вечера по трассе Саратов — БалашовВоронеж (Е38), а так же по участку дороги от села Казачка на Самойловку и Елань (18к-6).

Видеофайлы можно отправлять на почту lizaalert64@gmail.com.

В группе «Лиза Алерт Саратовской области» под постом возникла оживленная дискуссия. Ряд комментаторов упрекает поисковиков, что они обратились за записями слишком поздно: за неделю файлы могли быть стерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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