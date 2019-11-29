Записи регистраторов на трассе могут помочь найти Артура Шмыглёва
Автолюбителей просят помочь в поиске пропавшего больше недели назад Артура Шмыглёва.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», необходимы записи видеорегистраторов из машин, которые проезжали 21 ноября около девяти вечера по трассе Саратов — Балашов — Воронеж (Е38), а так же по участку дороги от села Казачка на Самойловку и Елань (18к-6).
Видеофайлы можно отправлять на почту lizaalert64@gmail.com.
В группе «Лиза Алерт Саратовской области» под постом возникла оживленная дискуссия. Ряд комментаторов упрекает поисковиков, что они обратились за записями слишком поздно: за неделю файлы могли быть стерты.
ИСТОЧНИК KP.RU