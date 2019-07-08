Бродячих собак на набережной Космонавтов отловят

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-08T16:08:05+03:00

Собаки на набережной Космонавтов. Фото из соцсетей

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В администрации Волжского района Саратова прокомментировали публикацию «КП-Саратов» о стае бродячих собак на набережной.

- Направлено обращение в МБУ «Дорстрой» о проведении мероприятий по отлову бродячих собак на набережной Космонавтов, — сообщили «КП-Саратов» чиновники.

Напомним, о стае животных рассказал горожанин Андрей Овод. По его словам, они отпугивают родителей с детьми, велосипедистов и жителей с собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU