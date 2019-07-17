В Саратове не будут отстреливать диких собак

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-17T14:05:40+03:00

Не повезло только бакланам

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Сегодня, 17 июля, на заседании комитета Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию продолжили обсуждение закона об отстреле диких собак и бакланов. Напомним, первый раз эту тему поднимали 11 июля.

Дикие собаки охотятся на куропаток, оленей и людей. Бакланы за год съедают более 160 кг рыбы, что приносит серьезный ущерб.

Птицы ранее считались видом, занесенным в Красную книгу. Однако сейчас их аппетит и помет, от которого гибнут деревья, приносит вред региону.

С бакланом борются в Самарской, Астраханской и Волгоградской областях.

Председатель думы Николай Кузнецов отметил, что от речных хищников особенно страдают пруды в рыбных хозяйствах.

- Рекомендовали бакланов оставить, а с собаками еще поработать, — обозначил депутат Николай Семенец.

Закон об отстреле бакланов решено вынести для принятия в первом чтении на заседании Саратовской областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU