В Саратове не будут отстреливать диких собак
Сегодня, 17 июля, на заседании комитета Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию продолжили обсуждение закона об отстреле диких собак и бакланов. Напомним, первый раз эту тему поднимали 11 июля.
Дикие собаки охотятся на куропаток, оленей и людей. Бакланы за год съедают более 160 кг рыбы, что приносит серьезный ущерб.
Птицы ранее считались видом, занесенным в Красную книгу. Однако сейчас их аппетит и помет, от которого гибнут деревья, приносит вред региону.
С бакланом борются в Самарской, Астраханской и Волгоградской областях.
Председатель думы Николай Кузнецов отметил, что от речных хищников особенно страдают пруды в рыбных хозяйствах.
- Рекомендовали бакланов оставить, а с собаками еще поработать, — обозначил депутат Николай Семенец.
Закон об отстреле бакланов решено вынести для принятия в первом чтении на заседании Саратовской областной думы.
ИСТОЧНИК KP.RU