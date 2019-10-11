Убийство Елизаветы Киселевой: Евгений Примаков предлагает вернуть смертную казнь

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-11T11:56:27+03:00

Об этом депутат Госдумы и журналист написал на своей странице в соцсети

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Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков высказался в своем Facebook-аккаунте об убийстве девятилетней Елизаветы Киселевой.

«Нужно вернуть смертную казнь» — такая запись появилась в его аккаунте ночью, когда был найден труп ребенка и задержан предполагаемый преступник Михаил Туватин.

В комментариях развернулась дискуссия, некоторые пользователи соцсети посчитали это наказание слишком суровым и предположили, что жизни могут лишиться невиновные люди.

Напомним, местные жители создали петицию на сайте chang.org с текстом «Смерть за смерть ребенка!». Идея на момент публикации набрала свыше 14 тыс. сторонников.

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ИСТОЧНИК KP.RU