Убийство Елизаветы Киселевой: Евгений Примаков предлагает вернуть смертную казнь
Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков высказался в своем Facebook-аккаунте об убийстве девятилетней Елизаветы Киселевой.
«Нужно вернуть смертную казнь» — такая запись появилась в его аккаунте ночью, когда был найден труп ребенка и задержан предполагаемый преступник Михаил Туватин.
В комментариях развернулась дискуссия, некоторые пользователи соцсети посчитали это наказание слишком суровым и предположили, что жизни могут лишиться невиновные люди.
Напомним, местные жители создали петицию на сайте chang.org с текстом «Смерть за смерть ребенка!». Идея на момент публикации набрала свыше 14 тыс. сторонников.
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ИСТОЧНИК KP.RU