Полицейские в Вольске по ночам возили избивать задержанных к кладбищу

В Вольске Саратовской области 26 сентября в рощице рядом с городским кладбищем обнаружили труп 41-летнего мужчины с признаками жестокого избиения. Для небольшого города это стало громкой новостью. Но всероссийское звучание она получила 2 октября, когда по итогам расследования были названы подозреваемые в преступлении. Ими оказались двое сержантов взвода ППС Вольска. Информация об этом разлетелась по всей стране. СМИ вспомнили похожие случаи, которые происходили в других городах России, когда стражи порядка вместо защиты и охраны россиян пытают и даже убивают их.

Тело Романа Малышева нашли в 400 метрах от места, где его избивали

Корреспондент «Комсомолки» отправился в Вольск, чтобы на месте узнать – оказался ли этот случай ужасной случайностью или лишь одним из звеньев цепочки беззакония.

Суд прошел - садитесь

После заседания Вольского районного суда 3 октября оба обвиняемых — 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин — были отправлены за решетку на два месяца. На первый взгляд, в шоке от случившегося были все – от самих обвиняемых и их родственников, до местного полицейского начальства, над которым нависли угрозы нешуточных санкций, вплоть до увольнения.

В суде юный Юрий Граблин выглядел подавлено и не смотрел в сторону плачущей жены, которая пришла на избрание меры пресечения. На вопрос судьи, есть ли причины не отправлять его за решетку на время следствия, ответил: «мне нечего сказать».

Жена Юрия Граблина с трудом сдерживала слезыФото: Александр Уриевский

Второй обвиняемый – 22-летний Александр Гудков вел себя более уверенно. Он попросил сменить предоставленного ему адвоката, и на вопрос, почему его не стоит брать под стражу на время следствия, сказал: «Я не хочу сидеть и бежать не собираюсь».

Мноочисленные родственники и жена Александра Гудкова не могли поверить в происходящее на судеФото: Александр Уриевский

Как стало известно в ходе заседания, расследование уголовного дела может быть окончательно завершено уже в ноябре.

Там же, в суде, прозвучала информация, что оба обвиняемых написали явку с повинной когда еще являлись полицейскими. А уже вечером 2 октября областной главк распространил информацию, что оба уволены «по отрицательным мотивам». Впрочем, на суде не было представлено документов, это подтверждающих.

Сейчас Граблин и Гудков активно сотрудничают со следствием. Видимо, отсюда и появилась явка с повинной. При этом в течение пяти дней, которые прошли между преступлением и их задержанием, они не нашли в себе сил сдаться. Но после задержания во всем признались. Чего только стоит тот факт, что на следственном эксперименте сержанты показывали на манекене, как именно избивали Малышева, при этом оба по-прежнему были в полицейской форме. Выглядело крайне натуралистично.

На следственном эксперименте полициейские "избивали" манекен будучи в формеФото: Александр Уриевский

«Он прекрасный парень и просто не мог такого совершить!»

21-летний сержант Граблин пришел в полицию в 2018 году, сразу после того как отслужил в десантных войсках. В прошлом месяце у него родился сын, и все случившееся сейчас стало тяжелым ударом для родных. Знакомые семьи Граблиных поделились с корреспондентом КП, что никак не могут поверить в то, что Юра признался в преступлении, а главное – что его совершил.

Кирилл, друг Юрия Граблина:

- Хороший человек Юра, ничем плохим себя не запятнал. Спокойный, отзывчивый, никогда не срывался ни на кого.

Кирилл Голубев с супругой на свадьбе у Юрия Граблина

Игорь Сергеевич, друг семьи:

-Мы с ним созванивались 28-29 сентября (это уже после обнаружения трупа Малышева – прим. ред.). Ничего необычного в его голосе и словах не было. После задержания я видел негатив в сторону Юры от людей в соцсетях. Но это лишь стадное мнение, я конечно, так не думаю. Юру я знаю давно и жену его, очень хорошие люди. Юра как человек тоже очень хороший, отличный друг. Честно, я не в курсе, что и как на самом деле произошло, и сам, конечно, в шоке. Не представляю, что он мог такое сделать. Никогда подобного в нем я не наблюдал, тем более, какую-то жестокость. Неожиданно все это происходящее.

Родители и многочисленные друзья Александра Гудкова заняли в зале суда все свободные места. Они также не верили, что Александр, находящийся в эту минуту рядом, за решеткой – может сесть в тюрьму на 15 лет. Именно столько предполагает максимально наказание по предъявленным обоим полицейским статьям.

Дмитрий Курылев, друг Александра Гудкова:

- Очень много негатива на него сейчас свалилось, не то слово. Моё мнение: он не заслуживает этого. И он не мог этого сделать. Мы дружим с ним с детского садика, он всегда предлагал свою помощь и выручал. Добрый человек!

Супруга Гудкова Анастасия от общения отказалась, заметив, что «общественное мнение не изменить, как стадо баранов, главное - близкие знают правду».

Мать погибшего Романа Малышева не видит причин прощать полицейских, забивших до смерти ее сынаФото: Александр Уриевский

Версия следствия

Старший следователь Вольского следственного отдела регионального СУ СКР Илья Оситко прокомментировал корреспонденту КП промежуточные итоги расследования. Сейчас основной версией случившегося является конфликт, который якобы возник между погибшим 41-летним Романом Малышевым и двумя сотрудниками ППС. Нетрезвого Романа полицейские заметили с бутылкой пива практически возле его дома около часа ночи. Формально все признаки административного нарушения были налицо и мужчину, усадив в служебный автомобиль, собрались везти в участок для составления административного протокола. Но потом, что-то произошло. Следствие считает, опираясь на показания обвиняемых, что мужчина стал грубо оскорблять полицейских. И те решили его проучить. Из того района, где они задержали Малышева, автомобиль уехал в другой конец города, на самую его окраину, к территории старого кладбища. Там, возле одного из боковых входов, где риск встретить случайных свидетелей минимален, парни в форме избили задержанного. При этом, чтобы не мог оказать сопротивления, наручники с него не снимали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736685" frameborder="0"></iframe> Вольск. Полицейские вывезли и забили задержанного на кладбище.

Впоследствии экспертиза подтвердила переломы ребер, разрыв легкого, множественные гематомы и большую кровопотерю у погибшего Малышева. После экзекуции полицейские уехали, сняв с избитого наручники, оставив мужчину на дороге у кладбища. Малышев нашел в себе силы и преодолел около 400 метров до рощицы, где упал замертво на тропинке. Днем 26 сентября его тело обнаружила женщина, которая с сыном шла на городское кладбище.

Выйти на след подозреваемых помогли несколько важных деталей – до окончания следствия и суда их разглашать нельзя. Значительную роль в этом деле сыграли сотрудники уголовного розыска и отдела собственной безопасности полиции.

Знали, что убили, и продолжали работать

Корреспондент КП-Саратов разыскал и пообщался с одним из понятых по этому делу. Тот рассказал, что видел на теле погибшего Романа Малышева множественные синяки странной вытянутой формы с крестообразными узорами.

- Сначала подумал, что это след от подошвы. Но слишком уж большой размер. И потом только догадался, когда сказали, что это полицейские. Этот «узор» - отпечаток шнуровки на берцах, в которые они были обуты когда его били, - рассказал Сергей (имя изменено).

На теле забитого до смерти Малышева нашли узоры от шнуровки полицейской обуви

Картину благостных характеристик обвиняемых полицейских портит еще тот факт, что они в течение нескольких дней, подозревая, что найденный на кладбище труп – их рук и ног дело – не торопились с признанием. Надеялись, что пронесет.

Мать погибшего Романа Малышева была возмущена, когда узнала о том, что арестованным полицейским оформили явки с повинной.

- Мой сын был в свое время в армии помощником командиром взвода, спортивным достаточно. В тот день он был выпивши, вовсе не сильно пьяным. Не знаю, что он им там такого сказал, но они надели ему наручники за спиной и потом избивали. Четыре сломанных ребра, одно из них проткнуло легкое, - рассказывает мать погибшего Романа Малышева, Людмила Константиновна.

По ее словам, один из обвиняемых уже ранее был замечен в рукоприкладстве по отношению к гражданам.

- То есть, они этим занимались и не раз, и не два – такое про них слышала. Надо людей вызывать и спрашивать. До сих пор не было просто доказательств, а вот оно произошло, доказательство. Какие характеристики у них хорошие, и тут такое убийство совершили. Если бы они такие положительные были, они бы не занимались этим. Это просто садизм, я считаю, - заявила Людмила Малышева корреспонденту КП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="564" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736686" frameborder="0"></iframe> Вольск. Мать забитого полицейскими мужчины сделала заявление.

«Воспитательные процедуры» на ночном кладбище

Оказалось, шокировавшее всю Россию избиение до смерти Романа Малышева для местных жителей вовсе не единичный случай. Большинство собеседников корреспондента КП признавались, что опасаются называть фамилии пострадавших от подобных «воспитательных методов» работы полиции в Вольске. И тем не менее, оказалось несложно найти людей, которые рассказали об этом на камеру.

Пьяного Дмитрия сначала избили перед домом, а потом погрузили в багажник и вывезли к кладбищу...Фото: Александр Уриевский

Жительница Вольска Светлана приютила у себя строителя из Белоруссии Дмитрия. Тот приехал еще в 2014 году в Россию на стройку, потом остался без работы. Светлане и ее престарелой матери – слепой и глухой инвалиду первой группы, Дмитрий помогает в течение нескольких лет подновлять и отстраивать их дом. Время от времени выезжает на родину и снова возвращается.

Как говорит Светлана, в Вольске пьют очень многие, вот и Дмитрий присоединился к большинству. Город наводнен шинками, в которых торгуют неизвестного происхождения алкоголем из-под прилавка. Полиция с этим ничего поделать не может или не хочет. Вечером 19 сентября Светлана впервые решила вызвать полицию, чтобы воздействовать на Дмитрия, который в очередной раз «набрался». Правда, делать это пришлось через «горячую линию» в Саратове, потому что по местным телефонам в Вольске дозвониться она не смогла.

- Пьяного Дмитрия прибывшие сотрудники ППС побили возле дома, а потом погрузили в багажник и уехали. Но в участок они не добрались, - рассказывает Светлана.

Светлана и Дмитрий уверены, что они не были первыми и последними в серии полицейских расправ в ВольскеФото: Александр Уриевский

Гражданина Белоруссии отвезли к городскому кладбищу и хорошенько «проучили» – избили, отобрали паспорт и часы. Об этом сам Дмитрий рассказал Светлане, когда на следующий день смог добраться до дома.

Дмитрия жестоко избили, но по сравнению с Романом Малышевым, он "легко отделался"

В больнице зафиксировали побои и записали, что нанесли их сотрудники полиции. Однако заявление подавать по этому поводу правоохранителям Светлана не стала – она испугалась, что после этого паспорт Дмитрию уже не вернут.

Документ на следующий день привезли ей домой полицейские.

Светлана не может назвать их фамилий – никто из сотрудников не представлялся. Из тех, кто забирал пьяного Дмитрия, она запомнила только одного, «худощавого, с родинкой на подбородке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736687" frameborder="0"></iframe> Вольск. Пострадавшие от избиения полицейскими рассказывают правду.

- В отделе полиции пьяных граждан не держат, даже если туда привозят. Когда я услышала в новостях, что найден возле кладбища труп мужчины, то сразу сказала Диме – кто-то из твоих «знакомых» наверняка перестарался.

Моя полиция меня?..

По словам Светланы, полиция в городе лишний раз не утруждает себя выездом по сигналам от жителей. Некоторое время назад, возле одной из строек в Вольске нашли труп задушенной женщины, которая работала в Вольском военном институте материального обеспечения.

Светлана утверждает, что местные жители звонили в полицию и сообщали про крики о помощи тем вечером. На вызов никто не приехал. По ее мнению, это практическое воплощение принципа «когда убьют – тогда приходите». Заниматься пьяными дебоширами времени и, видимо, желания особого нет.

Скольких еще жителей города полицейские возили на «воспитательные процедуры» к кладбищу – вопрос открытый. В СКР корреспонденту КП заявили, что сейчас «проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности» сотрудников полиции Вольска.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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