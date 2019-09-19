2019-09-19T08:31:48+03:00
Происшествия

В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следствия полагает, что ее могли убить.

Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.

Экспертиза установила, что смерть наступила от сдавливания шеи и механической асфиксии.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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