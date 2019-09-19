В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину
Возбуждено уголовное дело
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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следствия полагает, что ее могли убить.
Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.
Экспертиза установила, что смерть наступила от сдавливания шеи и механической асфиксии.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU