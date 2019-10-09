В Саратове перед судом предстанут полицейские, пытавшие задержанного утюгом

В Саратове полицейские МО МВД России «Саратовский» выбивали показания из задержанного раскаленным утюгом и попали под уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, в отношении троих сотрудников отдела возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Напомним, по данным «Комсомолки», 24 сентября правоохранители привезли в отдел подозреваемого в краже. Стражи порядка выпили пиво и стали избивать мужчину, пытаясь получить показания.

- По версии следствия, насилие продолжалось с 23 часов до семи утра 25 сентября, — отметили в СУ СКР по Саратовской области.

После избиения стражи порядка включили утюг, зафиксировали потерпевшего и начали прикладывать к его ягодицам раскаленный металл. Не выдержав пыток, гражданин признался во всем, что от него хотели.

Расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании троим полицейским меры пресечения.

Также дело на контроль взял прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что ОРЧ собственной безопасности главка проводит проверку. Если вина сотрудников подтвердится, то их уволят, и они понесут наказание в соответствии с законами РФ. А руководители злоумышленников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Это не единичный случай с «полицейским произволом». Напомним, совсем недавно, 3 октября, взяли под стражу на два месяца на время расследования двух сотрудников ППС Вольска. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Правоохранители повздорили с пьяным местным жителем, отвезли его на дорогу близ кладбища и избили, а после уехали. Мужчина умер, а полицейские — Александр Гудков и Юрий Граблин — попали под уголовное дело.

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