Задержанные полицейские из Вольска были уволены

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-02T13:30:32+03:00

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Сотрудники полиции Вольска, задержанные по подозрению в убийстве 41-летнего Романа Малышева, уволены.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, уволены по отрицательным основаниям также их непосредственные руководители.

- А также принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей, — отметили в полиции.

Напомним, следствие считает, что в сентябре 2019 года двое сотрудников ППС, 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин задержали Романа Малышева и до смерти забили его. Тело было обнаружено около кладбища. Подозреваемые были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU