Задержанные полицейские из Вольска были уволены
Сотрудники полиции Вольска, задержанные по подозрению в убийстве 41-летнего Романа Малышева, уволены.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, уволены по отрицательным основаниям также их непосредственные руководители.
- А также принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей, — отметили в полиции.
Напомним, следствие считает, что в сентябре 2019 года двое сотрудников ППС, 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин задержали Романа Малышева и до смерти забили его. Тело было обнаружено около кладбища. Подозреваемые были задержаны.
ИСТОЧНИК KP.RU