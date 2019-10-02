Обнародованы имена задержанных по подозрению в убийстве полицейских из Вольска

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-02T14:44:24+03:00

В избиении мужчины до смерти подозревают 21 и 22-летнего сотрудников ППС

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Обнародованы имена сотрудников полиции, которых подозревают в жестоком убийстве мужчины в Вольске.

Предположительно, речь может идти о 22-летнем Александре Гудкове и 21-летнем Юрии Граблине.

Оба они являются сотрудниками патрульно-постовой службы.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», двое полицейских из Вольска задержаны по подозрению в убийстве 41-летнего Романа Малышева. Тело мужчины было найдено в лесополосе, на дороге по направлению к местному кладбищу 26 сентября. По версии следствия, мужчины остановили нетрезвого Малышева и намеревались сначала доставить его в участок, но между ними возник конфликт, поэтому они вывезли его в безлюдную местность и забили ногами до смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU