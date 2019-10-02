Обнародованы имена задержанных по подозрению в убийстве полицейских из Вольска
Обнародованы имена сотрудников полиции, которых подозревают в жестоком убийстве мужчины в Вольске.
Предположительно, речь может идти о 22-летнем Александре Гудкове и 21-летнем Юрии Граблине.
Оба они являются сотрудниками патрульно-постовой службы.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», двое полицейских из Вольска задержаны по подозрению в убийстве 41-летнего Романа Малышева. Тело мужчины было найдено в лесополосе, на дороге по направлению к местному кладбищу 26 сентября. По версии следствия, мужчины остановили нетрезвого Малышева и намеревались сначала доставить его в участок, но между ними возник конфликт, поэтому они вывезли его в безлюдную местность и забили ногами до смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU