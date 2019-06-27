Владелец сгоревшего рынка «Феникс» в Энгельсе: Главное – что нет погибших и пострадавших

Владелец рынка «Феникс» в Энгельсе Саратовской области Николай Аверин в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» предложил дождаться официальных данных о причинах пожара, который уничтожил его имущество и товары десятков предпринимателей-арендаторов на сотни миллионов рублей.

- Пока я не разберусь, комментариев по сути произошедшего давать нельзя. Там работает МЧС и другие органы, которые проведут расследование и официальную версию выдвинут. Я сам завтра, 28 июня, уже буду в Энгельсе, проведу свое расследование, после выдвину версии произошедшего, - сказал владелец рынка.

Аверин заметил, что попытки обвинить его в уничтожении собственного детища не имеют никакой логической базы.

- В отношении возможных комментариев в интернете, что рынок застрахован, и собственник получит компенсацию – нет, ничего не застраховано, кроме обязательного страхования, которое установлено государством. Но это не то, о чем можно говорить, там - копейки.

Поджог это, или что-то еще – говорить рано, - заявил Николай Аверин.

При этом, опираясь на информацию, которая у него уже есть, он заметил, что случайного возгорания, к примеру, из-за замыкания в электросети, произойти не могло.

- Случайного возгорания в точках, где они произошли, быть не может, там электричество выключено, там нет запитанной электросети. Тогда как? Или по неосторожности или умыслу местных предпринимателей или сторонних каких-то лиц.

Что касается действий каких-то третьих лиц – надо разбираться, сейчас говорить об этом тяжело, - заметил председатель совета директоров ГК «Феникс».

Пламя охватило более 1,5 тысяч кв метров павильонов

Он уверен, что исчерпывающая информация по произошедшему будет у всех заинтересованных лиц уже скоро.

- Там везде есть видеонаблюдение. Во сколько это произошло, когда вызвали пожарных, когда они приехали - все это есть. Просто получилось так, что меня там нет сегодня и управляющего нет, - заметил Аверин, который в момент разговора с корреспондентом «КП-Саратов» еще находился в Москве.

- По нашим данным, в феврале вам было выдано предписание в части пожарной безопасности на рынке из 39 пунктов. И местные власти сейчас рапортуют в Москву, что вы исполнили только некоторую часть из них, это так?

- Нет, выполнено уже процентов 90%, и срок исполнения стоит до 1 августа. То, что можно свернуть на это предписание - дело не в нем, оно у нас есть, и там нет поводов связанных с опасностью возникновения возгорания. Там моменты, которые касаются текущих вопросов по устранению замечаний. Например, по заужению проходов. Но от того, что проход на рынке шИре или Уже - возгорание не произойдет. Это важный вопрос эвакуации, но это совсем другое дело.

Самое главное – что нет погибших и пострадавших, - сказал Аверин.

Рынок в Энгельсе начал гореть внезапно и после закрытия

Напомним, один из старейших рынков в Энгельсе загорелся 27 июня около 18:30, уже после закрытия. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Пожарным, которые прибыли, в том числе, из Саратова, пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до тлеющих пластиковых перекрытий и перегородок. Для тушения нехватало машин, а те, что прибыли со всех частей города и даже из Саратова, по мнению предпринимателей, которые три часа наблюдали, как горел их товар, действовали неэффективно.

Местные торговцы предполагают, что причиной пожара мог стать поджог, но официально эта версия не озвучена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716877" frameborder="0"></iframe> Предпринимательница рассказала о пожаре в Энгельсе.

При пожаре в числе прочих магазинов сгорел большой "Зоомир", где погибли десятки животных. Часть из них, как сообщили очевидцы, успели спасти, но не всех.

По совпадению, этот день стал первым официальным рабочим днем для нового главы Энгельсского района Дмитрия Тепина.

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