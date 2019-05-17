Более 200 жителей Энгельса собирались отнести петицию губернатору, перекрыв мост через Волгу

Горожане убеждены, что коммерсанты при поддержке администрации выживают их с ярмарки, расположенной возле центральной площади.

Торговые ряды в центре Энгельса на площади Свободы работают уже 28 лет. Место проходное, на количество посетителей здесь не жалуются. Неподалеку набережная, городской парк, администрация, ЗАГС, МФЦ. Множество людей заскакивают мимоходом, направляясь по своим делам.

В начале апреля неподалеку открылся ТЦ «Покровск». Поначалу неприятностей ничего не предвещало. Торговые площади, все же, находятся на некотором удалении. Да и место, где расположена ярмарка, для людей привычное и удобное. Некоторые магазинчики поначалу перешли в новый ТЦ, «переманились», но через месяц вернулись обратно — посетителей новый центр пока не привлекает. Но дальше в дело, по всей видимости, включился административный ресурс. По крайней мере, работники ярмарки уверены, что без помощи администрации невозможно создать все препоны, которые людям приходится преодолевать в настоящее время.

- У нас прямо напротив ярмарки всегда была конечная остановка большого числа маршруток. Здесь же располагалась центральная диспетчерская. Возле центральной площади. Начали вести дело к переносу всего этого к ТЦ «Покровск». Люди стали возмущаться, это неудобно. Более полутора тысяч подписей собрали, отнесли в администрацию, с письмом на имя главы, Александра Михайловича Стрелюхина. Ответ лукавый пришёл. Что «без обсуждения с жителями города ничего переносить не будем». Так обсуждения не было, а работа-то эта продолжается, все к этому идет, — разводит руками председатель совета директоров группы компаний «Феникс» Николай Аверин.

Но камнем преткновения стало сегодняшнее утро. Бетонными блоками была с двух сторон перекрыта дорога, ведущая к ярмарке — люди не могли ни проехать к своим рабочим местам, ни привезти товар.

- Тут целый бунт назревал, 250-300 человек собрались нести петицию к губернатору лично, эта толпа по пути перекрыла бы все улицы и мост. Пришлось уговаривать людей, чтобы не горячились. Попросил, чтобы выбрали человек двадцать активистов и поговорили сначала со Стрелюхиным, услышали его мнение, — рассказывает Николай Аверин.,

Делегацию возглавил заместитель директора ГК «Феникс» Григорий Карпачев. По его словам, с главой Энгельса людям поговорить не удалось, им сообщили, что Стрелюхин в отпуске. С работниками ярмарки поговорили замглавы администрации ЭМР, руководитель аппарата Иван Козаченко и замглавы администрации ЭМР по строительству Александр Рудченко. Пояснения давали специалисты муниципалитета, ответственные за ЖКХ и общественный транспорт.

По словам чиновников, работники, которые перекрыли бетонными блоками улицу, якобы «неправильно поняли распоряжения, установили блоки не так, как их попросили». В ситуации пообещали «разобраться». Правда, горожане на это не сильно надеются, так как считают, что в администрации прекрасно понимают, что происходит на самом деле.

Корреспондент «Комсомолки» поговорил с водителем 22-й маршрутки, который отдыхал на конечной остановке. Мужчина не захотел представляться, но рассказал, как работает маршрутный транспорт в настоящее время. Теперь микроавтобусам приходится делать внушительный крюк до нового торгового центра.

- Нам маршрут поменяли, сказали ездить по-новому. А время то же оставили, не прибавили. Оплачивают так же. Приходиться лететь, чтобы успеть. Опять же, там несколько светофоров, несколько выездов со второстепенной дороги. Перед школой улица узкая, постоянно заторы. И, главное, пассажиров нет, один-два человека остаются в машине, которые делают крюк, чтобы выйти на центральной площади. А говорят, что скоро маршрут изменят насовсем. Маразм какой-то, — возмущается мужчина.

Менее сдержаны в словах работники ярмарки. Директор магазина детских развивающих игрушек Елена Королева когда-то работала в Химико-механическом техникуме. В помещениях, в которых сегодня располагается ТЦ «Покровск», когда-то были мастерские учебного заведения.

- Интересно, как коммерсанты их получили? Техникум оттуда выгнали. Общаюсь с бывшими коллегами. Теперь дорогие станки, на которых учатся работать студенты, стоят в маленьких неприспособленных помещениях. А теперь еще и рейдерские атаки какие-то — будто в 90-е вернулась, — возмущается женщина.

Придерживаются аналогичного мнения все работники ярмарки. И, надо сказать, поддерживают их и жители Энгельса, не имеющие отношения ни к одной из торговых площадок. Пенсионерка Антонина Васильева приехала в центр за лекарствами, неподалеку от ярмарки расположена дешевая аптека. Жалуется, что с переносом остановки приходится за медикаментами идти пешком. Пусть не так много, но в ее возрасте и это непросто.

- В аптеку сюда все мы ездим, старики. Администрация тут, ЗАГС, МФЦ. С детьми маленькими ездят гулять, на площади - здесь аттракционы, в Городской парк. Зачем переносят остановку? Все привыкли уже, это удобно, — сетует Антонина Васильева.

По словам Николая Аверина, люди возмущены сложившейся ситуацией до предела.

- Наверное, чтобы выпустить пар, так сказать, проведем официальный митинг. Думаю, тысяча-две тысячи человек на него соберутся. Надеюсь, это удержит людей от каких-то необдуманных поступков. Но если продолжат нагнетать, то тут мне будет уже трудно что-то сделать, — говорит председатель совета директоров ГК «Феникс».

Николай Аверин предполагает, что раздуваемый конфликт - попытка отдельных недоброжелателей подорвать рейтинг губернатора Валерия Радаева.

- Представляете, что началось бы, если 300 человек понесли бы эту петицию? Там сразу бы на самый высший уровень долетело бы, до президента. Только не знаю, кому бы понадобилось настолько с огнем играть? Вопрос серьезный. Надеюсь, кто бы это ни был, он одумается. Лучше вопросы мирно решать, — считает Николай Аверин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Энгельса требуют вернуть ярмарку на центральной площади

Энгельсские депутаты и некоторые чиновники выступают против

(подробнее)