Социального взрыва в Энгельсе после перекрытия дорог пока удалось избежать

Предприниматели работающие на территории Ярмарки «Феникс», рынка «Изобильный» и других организаций в центре Энгельса вместе с тысячами работников обеспокоены планами администрации города ухудшить транспортную доступность торговых объектов.

То, что эти опасения не пустой звук, подтвердилось в минувшую пятницу, подъезды к центральной ярмарке оказались перекрыты бетонными блоками. Как уже писала "КП-Саратов", это привело не только к невозможности довезти к рынкам товары, а покупателям доехать туда на общественном транспорте, но и отсекло от транспортного сообщения сразу несколько социальных объектов. Полностью оказались блокированы подъезды к школе № 12 и если бы там случилось ЧП, проехать не смогли бы ни пожарные автомобили, ни «скорая».

Дорогу к рынкам перекрыли якобы по ошибке. Но большинство местных работников верит в корыстные намеренияФото: Антон Угольков

После того того, как народное возмущение начало ощутимо закипать, блоки были вывезены, проезжую часть по улице Телеграфная открыли.

Школа №12 оказалась заблокирована для проезда автомобилейФото: Александр Уриевский

Между тем предприниматели опасаются, что это было лишь очередным пробным шаром в нечистоплотной конкуренции, где на стороне одного бизнесмена Армена Джуликяна, вероятно, оказались некоторые местные чиновники. Напомним, в начале апреля неподалеку открылся ТЦ «Покровскъ», права на который приписывают этому предпринимателю, теперь уже скандально известному после ареста прежнего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова.

Остановка транспорта прямо на пустующей стоянке нового ТЦФото: Александр Уриевский

Максимально обеспечить доступность нового коммерческого объекта взялись местные власти. Для этого изменены схемы движения большинства маршрутных автобусов, которые теперь должны делать петлю, чтобы проезжать мимо нового ТЦ. И не просто проезжать, а заезжать на его территорию, где оборудована остановка. Прямо за ней – топливные резервуары действующей АЗС.

Остановка автобусов и торговый центр соседствуют с резервуарами АЗСФото: Александр Уриевский

Появление 17 мая бетонных блоков на дороге к работающей уже 28 лет ярмарке местные предприниматели напрямую увязали с режимом благоприятствования от чиновников новому ТЦ «Покровскъ».

Уже сейчас остановка возле Ярмарки перенесена на необорудованное для этого место возле кинотеатра «Родина». Всем, кто едет на набережную, в городской парк, администрацию, ЗАГС, МФЦ и на ярмарку теперь приходиться переходить проезжую часть и неоднократно.

В месте новой остановки нет ни павильона, ни даже кармана для автобусовФото: Александр Уриевский

Как рассказал «корреспонденту «КП-Саратов» глава Энгельса Сергей Горевский, блоки 17 мая были установлены по ошибке и уже убраны. Ремонт дороги в этом месте будет произведен в любом случае, но об этом заранее уведомят всех местных жителей и организации, а проезжую часть будут перекрывать временно и по частям. Об этом, по его словам, он уже поговорил с председателем совета директоров группы компаний «Феникс» Николаем Авериным.

Горевский утверждает, что все трудности, которые испытывают горожане в связи с изменением схемы движения автобусов на самом деле забота о них, обеспечение транспортной доступности к новому объекту торговли.

По поводу того, кто именно перегородил блоками городские улицы и какое за это понес наказание, Сергей Горевский заметил, что дано задание взять объяснительные с виновных, администрация будет проводить на эту тему расследование.

Против перекрытия улиц собраны тысячи подписей. Еще столько же собраны против изменения маршрутов и переноса остановки

Николай Аверин со своей стороны подтвердил факт встречи с руководством города и заверил, что сотни работников торговли и предпринимателей на территории рынков и ярмарки хотят нормально работать и конкурировать между собой без применения административных ресурсов. Однако настороженность по поводу действий властей остается, и при дальнейших попытках принимать решения без учета мнения горожан удержать людей от выступлений будет непросто.

Корреспондент "КП-Саратов" убедился в словах предпринимателей и сам задал вопросы местным жителям.