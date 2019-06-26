В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м
В Энгельсе Саратовской области горит рынок «Феникс» — крупнейшая ярмарка города.
- Ряды просто полыхают, продавцы плачут, ущерб огромный. Целый павильон №2 выгорел уже полностью. Сейчас продолжает гореть павильон №3. Пожарные ехали в течение 30 минут после того, как их вызвали, — сообщила «КП-Саратов» очевидец Кристина.
Как отмечает корреспондент «Комсомолки», на помощь огнеборцам из Энгельса выдвинулись более десятка машин МЧС из Саратова.
Почти два павильона сгорели на рынке «Феникс» в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
Также, по словам очевидцев, горящая и уже сгоревшая площадь — более 1 тыс. кв. м. Информацию от МЧС пока не удалось получить.
На месте ЧП, помимо пожарных, работают бригады «скорой помощи». Приехал губернатор Валерий Радаев, а также глава Энгельсского района Дмитрий Тепин, который сегодня первый день работает в этой должности, зампред правительства региона Роман Бусаргин и председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
На пожар в Энгельсе едут машины с Саратова.
Примечательно, что рынок «Феникс» входит в состав скандально известной энгельсской ярмарки, про которую неоднократно писала «Комсомолка». Ранее арендаторы возмутились, что к ним была перекрыта дорога. По мнению торговцев, их таким образом пытались выжить, чтобы переманить поток покупателей в другой торговый центр, открывшийся поблизости. Тогда дело едва не дошло до перекрытия гражданами моста через Волгу. Сейчас среди торговцев ходит слух, что рынок подожгли намеренно. С какой целью – предстоит выяснить правоохранителям.
- Пожар начался после шести вечера, а охрана в шесть всех выгоняет и ворота закрываются, - рассказала корреспонденту "КП-Саратов" местная предпринимательница Ксения.
Предпринимательница рассказала о пожаре в Энгельсе.
Напомним, что это не первый крупный пожар рынков в Саратовской области. Так, в феврале 2014 года в Саратове горел рынок Сенной – один из старейших в городе. Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница – одна из торговок. Спустя полгода, в июле, рынок "Сенной" загорелся снова.
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В Саратове горит Сенной рынок
Полыхает крыша торгового павильона
Пожар на рынке в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU