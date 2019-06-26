2019-06-26T15:49:02+03:00
Общество

Дмитрий Тепин стал главой Энгельсского района

Депутаты районного собрания проголосовали за него единогласно
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 июня, в Энгельсе прошло заседание районного собрания депутатов.

Конкурсной комиссии, в которую вошел вице-губернатор Игорь Пивоваров, депутат Юлия Ермакова и районные представители предстоял выбор между двумя людьми — экс-министром Дмитрием Тепиным и руководителем аппарата собрания депутатов энгельсского района Борисом Михайловым.

В ходе открытого голосования депутаты единогласно проголосовали за исполняющего обязанности главы района. После избрания Дмитрий Тепин принял присягу.

- В первую очередь я хотел бы поблагодарить за оказанное доверие Губернатора Саратовской области В.В. Радаева, конкурсную комиссию, вас, уважаемые депутаты, и всех жителей района в вашем лице. Рад, что мне представилась возможность потрудиться на благо Энгельсского района, буду делать все возможное, чтобы жизнь энгельситов была лучше, качественнее, комфортнее, - заявил Тепин в своем выступлении после избрания.

Дмитрий Тепин избран главой Энгельсского района

Дмитрий Тепин избран главой Энгельсского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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